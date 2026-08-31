Trump libera de impuestos a 300 mil toneladas de carne de res, pero el verdadero impacto no será el esperado

El presidente Donald Trump amplió temporalmente el cupo para importar 300.000 toneladas (300 millones de kilogramos) de carne de res a Estados Unidos, con el objetivo de aumentar la oferta y contener los valores que pagan los consumidores. La medida comenzará a regir el 1° de septiembre y se extenderá durante 90 días, aunque economistas y representantes del sector advierten que el efecto sobre el precio final podría ser limitado.

Por qué Trump busca aumentar las importaciones

A través de un comunicado oficial, la Casa Blanca explicó que la decisión permitirá ampliar temporalmente el ingreso de cortes magros destinados a la elaboración de carne molida.

El nuevo cupo se administrará en tres tramos de 100.000 toneladas (100 millones de kilogramos) y estará disponible para países incluidos en la categoría de “otros países o áreas”.

El primer tramo estará disponible hasta el 30 de septiembre. El segundo comenzará el 1° de octubre y el tercero estará habilitado desde el 31 de octubre hasta que se complete el cupo o llegue el 30 de noviembre, lo que ocurra primero. La administración Trump sostiene que la medida responde a tres puntos clave:

La menor disponibilidad interna.

El crecimiento de la demanda.

Las dificultades que atraviesa el sector ganadero.

La proclamación también menciona las restricciones a la importación de ganado vivo desde México debido al gusano barrenador del Nuevo Mundo, además de los efectos de la sequía y los incendios sobre las regiones productoras.

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) prevé que la producción nacional disminuya alrededor de 4% en 2026 respecto de 2025. La Casa Blanca también señaló que el rodeo estadounidense se encuentra en su nivel más bajo en 75 años.

Por qué la medida de Trump podría no bajar los precios de la carne

La decisión se produce mientras los precios de la carne vacuna se mantienen cerca de niveles récord. Según datos citados por CNN, los valores aumentaron más de 20% en los últimos dos años.

De acuerdo con los expertos citados por el medio, el problema se relaciona con una menor disponibilidad de ganado sumada a una demanda que continúa firme.

La Casa Blanca sostiene que el rodeo estadounidense comenzó a mostrar señales de recuperación en julio, pero advierte que la sequía, los incendios y los costos de producción afectan la capacidad de los ganaderos para aumentar la cantidad de animales.

El presidente Donald Trump amplió temporalmente el cupo para importar 300.000 toneladas (300 millones de kilogramos) de carne de res a Estados Unidos Jacquelyn Martin - AP

La demanda también limita el posible impacto de una mayor oferta. Por este motivo, el ingreso de productos importados puede contribuir a moderar los valores de determinados insumos utilizados por los procesadores, pero no necesariamente provocará una reducción equivalente en todos los cortes que se venden a los consumidores, de acuerdo con CNN.

Los productores agropecuarios cuestionan la estrategia de Trump

La decisión generó críticas entre productores de EE.UU., que consideran que una mayor entrada de productos extranjeros puede afectar los ingresos que reciben por su trabajo.

La Casa Blanca explicó que la decisión permitirá ampliar temporalmente el ingreso de cortes magros destinados a la elaboración de carne molida

John Boyd Jr., presidente de la National Black Farmers Association, cuestionó la iniciativa durante una entrevista con CNN y sostuvo que los productores estadounidenses ya enfrentan elevados costos de insumos y otras dificultades financieras.

La Casa Blanca, en cambio, sostiene que el programa es temporal y específico y que permitirá cubrir una falta de oferta mientras los productores estadounidenses reconstruyen el rodeo.

Cómo funcionará el nuevo cupo para la carne molida en EE.UU.

La proclamación establece que el cupo estará destinado exclusivamente a determinados cortes magros de carne vacuna que pueden utilizarse para producir carne molida.

El gobierno busca que esos productos lleguen al mercado con un precio 25% inferior al valor de mercado.

El USDA y la Oficina del Representante Comercial deberán controlar los precios y notificar a Trump si las importaciones no cumplen con ese descuento. La Casa Blanca aclaró que el objetivo es complementar la producción estadounidense y aumentar la disponibilidad de carne molida.