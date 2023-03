Nuria Tomás, exnovia de Piqué, reaccionó a la ruptura de Shakira y el futbolista: “Cada uno lo lleva a su manera”

escuchar

Nuria Tomás, quien fue novia de Gerard Piqué antes de que conociera a Shakira, conversó sobre la polémica separación del exfutbolista y la colombiana. La actriz se había mantenido hermética hasta el momento. Sin embargo, en recientes declaraciones reveló lo que opinaba sobre la manera en la que la barranquillera había expresado su dolor ante la ruptura. En el encuentro también dijo que no estaba dispuesta a volver a dar declaraciones sobre su expareja.

En una breve entrevista con Europa Press, la también empresaria se sinceró respecto a las nuevas canciones que la intérprete de “Te Felicito” lanzó a partir de su separación. Aunque su respuesta fue neutra, se mostró a favor de cualquier tipo de expresión: “Cuando hay sentimientos de por medio, cada uno lo lleva a su manera”, afirmó.

#VÍDEO | Nuria Tomás, exnovia de Gerard Piqué, se solidariza con Shakira: "Cada uno lo lleva a su manera" https://t.co/iYYnBEpu3I pic.twitter.com/2YxZw9I9EQ — CHANCE (@CHANCE_es) March 9, 2023

Al mismo tiempo, aseguró que no tenía nada que juzgar en Clara Chía, la nueva pareja del dueño de Kosmos, porque no era su asunto. En este fragmento de la entrevista demostró su molestia hacia la reportera y le pidió que dejara de preguntarle cosas acerca del tema: “Yo no te puedo decir nada, me sabe muy mal... Ya me has hecho muchas preguntas de eso, yo no he hablado de él y no lo voy a hacer ahora”, concluyó.

Desde la perspectiva de Tomás, no es agradable que sigan relacionándola con el exdefensor del FC Barcelona: “Hace tantos años de eso que me resulta increíble que sigan nombrándome por ese tema, pero lo asumo. Cuando estás con una persona pública es lo que hay y ya está”, aseveró.

Nuria Tomás es una empresaria española @nuria_tomas/Instagram

No es la primera vez que Tomás responde a preguntas relacionadas con Piqué y Shakira. En 2017 contestó cómo había quedado su relación con él. “Es una buena persona, y a las buenas personas hay que desearles lo mejor. Hace años que la herida quedó cerrada y hace años que le deseo lo mejor”, declaró la actriz a La Vanguardia. Desde el medio, insistieron en conocer más detalles: “¿Y si suena Shakira en la discoteca, la bailas, Núria?”, a lo que ella dijo: “Claro que sí”.

Nuria Tomás se posicionó bajo los reflectores tras sostener una relación con el ahora papá de Milan y Sasha por un año y medio. Su noviazgo terminó mientras estaban latentes los rumores de un nuevo romance entre Piqué y Shakira. Justo por eso les llovieron críticas a ambos, dado que se decía que la intérprete de “Te felicito” todavía salía con Antonio de la Rúa y Piqué también seguía con la española. Sin embargo, ninguno de los involucrados hizo eco de estas afirmaciones.

Nuria Tomás se casó en 2020 y formó una familia @nuria_tomas/Instagram

¿Quién es Nuria Tomás?

Núria Tomás es hija del reconocido empresario español Enrique Tomás, dueño de una franquicia que lleva el mismo nombre. Es actriz y gracias a eso se la conoce dentro del mundo del espectáculo, incluso tiene su propia docuserie, Una entre miles, Nuria Tomás. Sin embargo, con el pasar de los años descubrió otras pasiones y se convirtió en empresaria al crear sus propias compañías: Eggsoeggso y una agencia llamada Apolo X.

