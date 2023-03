El polémico gesto de Piqué y Clara Chía a un periodista que los persiguió: “Se burlaron de mí”

escuchar

Gerard Piqué y Clara Chía Martí continúan en medio del ojo público, sobre todo después de que Shakira estrenó su canción “TQG”, junto a Karol G. En tanto, el periodista Jordi Martin, quien se ha dedicado por más de diez años a darle seguimiento a la vida del exfutbolista, lo persiguió recientemente por las calles de Barcelona para conocer su opinión sobre el tema. El comunicador aseguró que recibió algunas señas obscenas por parte de la pareja. Además, acusó que estuvo a punto de ser atropellado.

En este contexto, Martin conversó con Intrusos, en América, donde describió el último encuentro que tuvo con Piqué. Al parecer, lo esperó afuera de la casa de sus padres, que se ubica justo al lado de la de la intérprete de “Pies descalzos”, donde lo vio llegar. Tenía como objetivo obtener declaraciones sobre el sencillo, así como cuestionar a Clara Chía acerca de las afirmaciones que la barranquillera hizo en sus dos últimos temas musicales. Hay que recordar que tanto en “TQG” como en la “Mussic Session #53″ con Bizarrap, Shakira dio a entender que Piqué había intentado volver con ella.

Jordi Martin persiguió a Piqué y Clara Chía con su auto y recibió un desagradable gesto

No obstante, la pareja hizo caso omiso a los comentarios del paparazzi. “Se limitaron a sonreír y burlarse un poco de la situación. Lo cierto es que la relación entre ellos está bien, se llevan de maravilla con la familia de Gerard y me dicen que los padres de él no ven la hora de que Shakira se vaya a Miami”, afirmó Martin para el programa El Gordo y la Flaca.

Más tarde, una vez que salieron de la propiedad y evadieron las preguntas del periodista, el exdefensor del FC Barcelona condujo el vehículo a toda velocidad. Desde la perspectiva del reportero, estuvo a punto de resultar herido: “Piqué aceleró la camioneta de tal manera que, por poco, me atropella”. Fue en ese momento cuando todo se tornó tenso, dado que en lugar de alejarse, el reportero subió a su auto y persiguió a la pareja por la autopista.

Al mismo tiempo que los filmaba con el vehículo en movimiento, Piqué y Clara Chía le hacían una seña llevándose un dedo a la nariz, para burlarse de su adicción a la cocaína. “Ambos se reían de mí, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas. Horas más tarde, Piqué consiguió mi número de teléfono y me llamó diciéndome hasta del mal que me iba a morir”, agregó Martin.

El conflicto interminable entre Jordin Martin y Gerard Piqué

La disputa entre los dos data de hace tiempo, ya que fue Martin quien reveló para medios europeos la identidad de Clara Chía. Además, él capturó las primeras fotografías en las que aparecían juntos.

Piqué le respondió su tweet a Jordi Martin Twitter

Incluso, antes del mencionado encuentro que tuvieron en las calles de Barcelona, Piqué y Jordi Martin ya se habían enfrentado en las redes sociales. Fue a finales de enero de 2023 cuando el dueño de Kosmos reaccionó a un twit en el que el comunicador hablaba sobre él. “Deja las drogas. La cocaína es muy jodida”, decía la respuesta del exfutbolista. Después, publicó una noticia vieja en la que se hablaba sobre la adicción del periodista.

El posteo con el que Piqué habló de la adicción de Jordi Martin Twitter

