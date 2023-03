Afirman que Clara Chía ya sabe cómo quiere que sea su boda con Piqué y revelan los detalles

escuchar

Clara Chía Martí y Gerard Piqué ya estarían hablando de casamiento. Así lo reportaron algunos medios españoles recientemente. Parece que la pareja se encuentra feliz, pese a la tormenta mediática de los últimos meses tras la separación entre el exdefensor del FC Barcelona y Shakira, misma que se ha avivado por los recientes lanzamientos de la colombiana.

De acuerdo con la periodista Mónica Vergara, el exfutbolista, de 36 años, y su pareja actual, de 23, fueron captados en un restaurante en una zona exclusiva de Barcelona en el que conversaron por horas y dieron demostraciones de su afecto en público. Según esta versión, también habrían aprovechado para tener charlas sobre su posible boda, afirmó la comunicadora durante el programa Fiesta, de la cadena Telecinco. “Solamente se destila amor, cariño (…) Están enamoradísimos”, apuntó.

“En esa conversación, entre ellos se llaman ‘amor’. En un momento dado, él expresa una preocupación porque él tiene que hablar en público en un evento y ahí deriva la conversación de hablar de la boda. Hablan, sobre todo, de cómo a Clara le gustaría formar un matrimonio”, exhibió la periodista.

Gerard Piqué no ha ocultado su noviazgo con Clara Chía Zuma Press/The Grosby Group

Parece que para Clara Chía no fue suficiente mudarse a la casa de Piqué hace algunas semanas, según los reportes. Lejos de esconder su relación, ambos han demostrado que las canciones que la barranquillera sacó con Ozuna, Bizarrap y Karol G parecen tenerlos sin cuidado. Ahora, incluso se pudieron obtener detalles sobre cómo sería la ceremonia religiosa.

Así sería la boda de Clara Chía y Piqué

Lejos de ser un magno evento internacional, Clara Chía buscaría que su boda fuera privada, adelantó Mónica Vergara, quien aseguró que los presentes en el lugar “han sido testigos de una conversación entre la pareja en la que se destapa cuáles son sus intenciones”. Al parecer, la ceremonia sería únicamente para sus familiares y amigos más cercanos con una velada íntima.

Tras esta supuesta conversación de la pareja sobre la oficialización de su amor, los conductores del programa generaron un debate sobre cómo se sentiría Shakira ante una noticia de este tipo. No obstante, Mónica interrumpió las opiniones y expresó: “En el amor y la guerra, todo vale”.

Durante la conversación de Clara y Piqué también destacaron algunas interacciones entre ellos. Si bien no mencionaron nunca a Shakira durante la charla, la joven de 23 años se mantuvo atenta y hasta le preparó el café al exdeportista.

Shakira y Piqué nunca se casaron

Shakira y Piqué tienen dos hijos llamados Milán y Sasha @3gerardpique y @shakira/ Twitter

Cabe resaltar que durante los 12 años en que Shakira y Piqué estuvieron juntos nunca contrajeron matrimonio, incluso a pesar de haber tenido dos hijos, Milan y Sasha. En una entrevista en 2022 con la tiktoker Holly H, la intérprete reveló que nunca tuvo planes de llegar al altar porque “le asusta muchísimo” ese paso. “No quiero que me vea como la esposa, prefiero que me vea como su novia. Es como una pequeña fruta prohibida. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento”, explicó la cantante colombiana en ese momento.

