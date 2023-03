Kendall Jenner y Bad Bunny se besaron en público a la salida de un restaurante en California

escuchar

La modelo Kendall Jenner y el cantante Bad Bunny sorprendieron al mostrar su afecto en público después de que el martes por la noche cenaron en grupo en Sushi Park, ubicado en West Hollywood, California. En medio de continuas especulaciones sobre su romance y salidas previas, fueron captados mientras se abrazaban y compartían un romántico beso.

De acuerdo con las fotografías obtenidas por Page Six, el cariñoso momento entre la modelo de 27 años y el puertorriqueño, de 28, se produjo luego de que ambos cenaran juntos con la hermana menor del clan Kardashian, Kylie Jenner, así como su amigo Travis Bennett. En otras imágenes, las mujeres fueron captadas mientras estaban rodeadas por su seguridad al salir del restaurante.

Bad Bunny y Kendall Jenner fueron captados mientras compartían un momento íntimo @badbunnynetwork

La estrella de la moda lucía una gabardina oliva, así como unos pantalones de cuero. Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, no estaba muy lejos del dúo. Como elección de vestuario optó por una campera negra, que tenía la cara de un payaso de dibujos animados en la espalda. Se cubrió la cabeza con una gorra los L.A. Dodgers. Kylie Jenner, por su parte, eligió una minifalda negra.

En esta ocasión, cuando la también empresaria estaba por subirse a su camioneta, permaneció de pie en la puerta antes de girarse para compartir el momento íntimo con Bad Bunny. Fue ella quien lo miró y lo rodeó con la mano para acercarlo y darle un beso.

Según confirmaron varias fuentes al medio citado, primero llegaron las hermanas, seguidas del artista latino. Este no es la primera vez que los ven juntos. El mes pasado, la presunta nueva pareja cenó en el restaurante Wally’s de Beverly Hills, California. En ese momento, se dijo que compartieron una cita doble con Justin y Hailey Bieber.

Justin y Hailey Bieber se reúnen con su mejor amiga, Kendall Jenner, después de una cita doble con Bad Bunny la noche anterior Backgrid/The Grosby Group

El blog de celebridades DeuxMoi avivó los rumores al publicar que habían ido a una discoteca privada de los Ángeles a mediados de febrero. El administrador de la cuenta de Instagram aseguró: “Tengo testigos en la escena que la vieron salir”.

Una fuente le dijo a People que se habían conocido por amigos en común. “Kendall empezó a salir con él hace poco”, aseguró un informante a ese medio. “Él se mudó a Los Ángeles hace unas semanas y compró una casa. Le gusta y se divierte. Es diferente a los chicos con los que ha salido en el pasado. Es encantador”, añadió.

Desde hace semanas, el posible vínculo entre ambos ha hecho reaccionar a sus seguidores en Twitter, quienes no han dejado de compartir sus comentarios. A pesar de que su relación ha generado mucho interés, ni la modelo ni el músico han dado alguna declaración pública.

¿Qué paso entre Kendall Jenner y Devin Booker?

Devin Booker, de los Suns de Phoenix, y exnovio de Kendall Jenner

Kendall Jenner tenía antes otra relación. El basquetbolista Devin Booker y la estrella de Keeping Up with the Kardashians terminaron en octubre de 2022. Salieron de forma intermitente desde 2020. La última vez que los captaron juntos fue en noviembre del año pasado, cuando se informó que habían roto de forma discreta el mes anterior. Los rumores sobre el posible romance con Bad Bunny crecieron cuando Booker dejó de seguir a Jenner en Instagram. Por la parte del puertorriqueño, estaba anteriormente con la cantante y diseñadora de joyas Gabriela Berlingeri desde 2017.

LA NACION