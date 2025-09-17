Ofertas para destinos latinos en EE.UU.: cómo volar a Miami, Los Ángeles o Nueva York por menos de 55 dólares

Los festejos por el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos continúan y ahora una aerolínea se suma a las celebraciones con una promoción especial dirigida a los viajeros latinos. Spirit Airlines anunció que ofrecerá boletos de avión por menos de US$55 para destinos emblemáticos como Miami, Los Ángeles y Nueva York.

Durante el Día de la Independencia de México (15 de septiembre), Spirit Airlines lanzó una oferta especial para vuelos de ida con tarifas a partir de US$54,99, como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana.

Spirit Airlines ofrece vuelos por menos de 55 dólares en el Mes de la Herencia Hispana (spirit.com)

Según el comunicado, la promoción estará disponible desde el lunes y hasta el 22 de septiembre de 2025. Los pasajeros podrán reservar vuelos a ciudades consideradas referentes culturales latinos en Estados Unidos, como Miami, Nueva York y Los Ángeles.

Rana Ghosh, vicepresidente senior y director comercial de Spirit Airlines, explicó que la iniciativa busca acercar a los viajeros a destinos con gran influencia hispana y permitirles experimentar su gastronomía, historia y tradiciones.

La aerolínea detalló que la campaña incluye varias ciudades con gran presencia de la comunidad latina. Entre ellas destacan:

La oferta de vuelos por menos de 55 dólares es por tiempo limitado (spirit.com)

Miami, desde US$58,99: la ciudad de Florida ofrece experiencias auténticamente hispanas en la histórica Calle Ocho de la Pequeña Habana , donde se encuentran restaurantes de comida cubana, galerías de arte y locales de música en vivo. Spirit vuela a Miami desde 15 destinos en EE.UU.

la ciudad de Florida ofrece experiencias auténticamente hispanas en la histórica , donde se encuentran restaurantes de comida cubana, galerías de arte y locales de música en vivo. Spirit vuela a Miami desde en EE.UU. Tampa, desde US$54,99: el barrio Ybor City es conocido por su herencia cubana, con fábricas de tabaco, cafeterías y sabores latinos. Además, la ciudad ofrece paseos en el Riverwalk , deportes acuáticos y parques temáticos. La aerolínea conecta Tampa con 13 destinos .

el barrio es conocido por su herencia cubana, con fábricas de tabaco, cafeterías y sabores latinos. Además, la ciudad ofrece paseos en el , deportes acuáticos y parques temáticos. La aerolínea conecta Tampa con . San Antonio, desde US$68,99: considerada una de las ciudades con mayor presencia latina en el país, San Antonio alberga el mercado mexicano más grande de Estados Unidos. Los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía tex-mex, música de mariachis y recorridos históricos. Spirit vuela a este destino texano desde cinco ciudades .

considerada una de las ciudades con mayor presencia latina en el país, San Antonio alberga el mercado mexicano más grande de Estados Unidos. Los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía tex-mex, música de mariachis y recorridos históricos. Spirit vuela a este destino texano desde . San Juan, desde US$108,99: Puerto Rico se distingue por su riqueza cultural. En San Juan, los turistas pueden visitar fortalezas coloniales españolas, museos y festivales de música y danza como la bomba. Spirit ofrece vuelos directos desde nueve ciudades .

se distingue por su riqueza cultural. En San Juan, los turistas pueden visitar fortalezas coloniales españolas, museos y festivales de música y danza como la bomba. Spirit ofrece vuelos directos desde . Los Ángeles, desde US$87,99: en la ciudad californiana se puede recorrer la calle Olvera , visitar la Plaza del Mariachi y degustar auténtica comida mexicana. La aerolínea vuela de forma directa a Los Ángeles desde 17 ciudades .

en la ciudad californiana se puede recorrer la calle , visitar la y degustar auténtica comida mexicana. La aerolínea vuela de forma directa a Los Ángeles desde . Nueva York, desde US$59,99: la Gran Manzana es una de las ciudades con mayor diversidad latina. Durante el Mes de la Herencia Hispana se realizan múltiples festivales, conciertos y actividades culturales. Spirit vuela a Nueva York desde 10 destinos.

Por qué se celebra el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos

El Mes de la Herencia Hispana se conmemora cada año del 15 de septiembre al 15 de octubre. Es un homenaje a la historia, la cultura y las contribuciones de la comunidad latina y de España en Estados Unidos, que han sido fundamentales en el crecimiento y desarrollo del país.

Con esta promoción, Spirit Airlines busca conectar a los viajeros con las ciudades donde la influencia latina es más fuerte, convirtiéndose en parte de las celebraciones que rinden tributo a millones de hispanos que forman parte del tejido social y cultural estadounidense.