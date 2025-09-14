Es venezolana, migró a EE.UU. con solo US$60 y así fue como logró convertirse en una empresaria exitosa

Con apenas US$60 en el bolsillo y una maleta llena de sueños, Yanet Pájaro llegó a EE.UU. decidida a buscar un futuro mejor. Hoy, años después, es una empresaria reconocida en el sector de los servicios de limpieza en Miami, Florida, donde dirige a más de 30 empleados y se ha consolidado como escritora y conferencista.

Volvió la limpieza doméstica en un negocio lucrativo

Yanet Pájaro es una inmigrante de origen venezolano que llegó a Estados Unidos con solo 60 dólares en su cartera, para convertirse en una exitosa empresaria en el sector de la limpieza doméstica, de acuerdo con Hoy Día, de Telemundo.

Yanet llegó a Estados Unidos con solo 60 dólares (Instagram @yanet.pajaro)

Su historia, contada en el programa Hoy Día de Telemundo, es un ejemplo de resiliencia y transformación personal. “Llegar a este país primero con 60 dólares, tú dices ‘wow, qué voy a hacer en este país tan grande’. Bueno, trabajar mucho”, relató.

En Venezuela, y en muchos países de América Latina, la limpieza doméstica se considera un trabajo no calificado. Para Pájaro, una de las primeras barreras fue vencer ese estigma. “Para ser una housekeeper debes estar preparado para enfrentar los retos diarios y tener mucha valentía”, explicó.

Lo que en principio parecía un oficio de supervivencia se convirtió en su motor de crecimiento. Inspirada por las enseñanzas de su madre, que dedicó su vida a la limpieza, Pájaro fundó su propia empresa, Clean Ready, que ofrece servicios en el sur de Florida.

Cómo se inspiró Yanet Pájaro para crear su empresa de limpieza

El vínculo con su madre marcó profundamente su trayectoria. “Mi madre es mi mayor inspiración, todo lo que hago lo hago al pensar en ella. Si tú haces cualquier cosa con pasión, vas a tener buenos resultados”, contó emocionada.

Yanet Pájaro ha recibido diversos reconocimientos en Florida (Instagram @yanet.pajaro)

Ese legado no solo le dio la base para crear un negocio, sino también la motivación para escribir. A la fecha es autora de cuatro libros, entre ellos Mi mamá es una housekeeper, donde homenajea a su madre y narra cómo la disciplina y los valores familiares guiaron su camino en EE.UU.

Como directora de la empresa de limpieza, dirige a más de 30 empleados, mientras sus negocios siguen en crecimiento en rentabilidad y atención de clientes en toda la parte sur de Florida.

Quién es Yanet Pájaro y cómo se convirtió en escritora

Yanet Pájaro es una conferencista, escritora, mentora y empresaria que nació en Venezuela y migró primero a Colombia, y después a Estados Unidos en busca de oportunidades. Al llegar al país norteamericano, se enfrentó a nuevos retos como ama de llaves, que la llevó a fundar su propia empresa, de acuerdo con Contigo Radio.

Yanet Pájaro es autora de cuatro libros (Instagram @yanet.pajaro)

Antes de fundar su empresa, Pájaro trabajó como ama de llaves. Durante ese tiempo, empezó a leer cuentos infantiles a los niños de las casas donde trabajaba, lo que despertó su interés por la escritura. Así nacieron sus dos primeros libros para niños: El diario de Natalia y El plan secreto, donde transmite valores como el respeto, el esfuerzo y la solidaridad.

Su faceta de escritora se sumó pronto a la de conferencista. Ha participado en charlas y foros en los que comparte su experiencia como inmigrante y empresaria. Ese recorrido le valió reconocimientos como el de “Mujer Líder Excepcional de la Excelencia” otorgado por el Women Economic Forum Florida, además de distinciones de Latin Business Awards y Emprendedor Latino USA.

Hoy, al frente de Clean Ready, Pájaro combina su labor empresarial con la escritura y la mentoría a otros inmigrantes que buscan abrirse camino en EE.UU. Su más reciente obra, Mi mamá es una housekeeper, se centra en la fuerza de la resiliencia y en cómo una herencia familiar puede convertirse en un negocio próspero.