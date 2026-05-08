Actualizaciones recientes de la TSA: ofrecerán descuentos para viajeros menores de 30 años

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) ya aplica un nuevo beneficio en mayo. Desde el pasado viernes, las personas de 30 años o menos pueden acceder a un descuento en el proceso de inscripción al programa conocido como PreCheck en la plataforma del organismo.

Descuento de la TSA en PreCheck: cómo acceder si tienes menos de 30 años en EE.UU.

La medida busca facilitar el registro de este grupo. Se implementa ante el inicio de la temporada de viajes de verano. En su web oficial, la agencia aplica una rebaja de 20 dólares sobre la tarifa de ingreso, la cual cubre una membresía con una duración de cinco años.

Actualmente, el costo del trámite se sitúa en niveles de US$56,75 a US$65 por medio de la oferta, en comparación con los montos de US$79,95 a US$85 que se cobran de forma regular. El precio final para el usuario dependerá de la empresa que se elija para realizar el registro (Clear, Idemia o Telos).

Requisitos para obtener el descuento de PreCheck de la TSA en mayo

Según informó CBS News, la promoción se dirige únicamente a quienes se inscriben por primera vez, dado que los procesos de renovación no forman parte. El solicitante debe tener hasta 30 años entre el 1° y el 31 de mayo.

Qué incluye TSA PreCheck y cuáles son sus beneficios en aeropuertos de EE.UU.

El programa PreCheck ofrece una serie de ventajas en los puntos de revisión de los aeropuertos dentro del territorio estadounidense. Los pasajeros en este sistema cuentan con un trato preferencial que permite tiempos de espera de menores en las filas de control y permiso para conservar aparatos tecnológicos y recipientes con líquidos dentro del equipaje de mano.

Las ventajas que ofrece el programa PreCheck de la TSA en EE.UU. Unsplash

El proceso para obtener la membresía se realiza tanto en línea como de manera presencial. El interesado en suscribirse debe llenar un formulario en el portal oficial de la TSA y luego completar una cita en un centro de atención.

Tras validar su identidad, el usuario recibirá un “número de viajero conocido” (Known Traveler Number). Este código se deberá utilizar al momento de realizar la reserva de los boletos de avión para que el estatus de seguridad aparezca en el pase de abordar.

Qué documentos exige la TSA para inscribirse en PreCheck en 2026

La TSA remarca que el solicitante debe aportar ejemplares originales o copias con certificación de autoridad. La lista de documentos permitidos en el grupo A incluye el pasaporte de EE.UU., la tarjeta de residencia (I-551) o la licencia de conducir de formato mejorado (EDL).

Si el solicitante no cuenta con un documento de este segmento, debe presentar dos papeles del grupo B, los cuales acrediten su identidad con foto y ciudadanía. Los ejemplos para este caso son el acta de nacimiento y la identificación militar.

Por otra parte, para quienes realizaron un cambio de nombre recientemente, es necesaria la presentación del certificado de matrimonio o el decreto de divorcio.

Los documentos que solicita la TSA en su web oficial Unsplash

Por qué suben los precios de vuelos en EE.UU. en verano

La implementación de este descuento se da en un contexto de cambios en el costo de los servicios de transporte. CBS News destacó que el precio de los boletos de avión para el verano registra incrementos debido al alza en los combustibles en el marco del conflicto en Irán, que derivó en el cierre del estrecho de Ormuz.