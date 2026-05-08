Buenas noticias para Florida: Costco abrirá nueva tienda en junio

La expansión de la cadena de almacenes Costco en EE.UU. suma un nuevo hito con la inminente apertura de su sucursal en Pensacola, Florida. El nuevo establecimiento, que forma parte de un ambicioso plan de crecimiento corporativo Estados Unidos, abrirá sus puertas al público en junio próximo.

Expansión de Costco en Florida y otros estados

Este desembarco se produce en un contexto de fuerte aceleración para la firma, cuyo CEO, Ron Vachris, anunció la intención de abrir 30 o más almacenes anualmente durante la próxima década.

La tienda de Pensacola se integrará a la red global de la compañía, que solo en este período de mitad de año boreal contempla inauguraciones en otros puntos estratégicos.

La llegada de la cadena a esta zona del estado responde a una estrategia de mercado que busca captar la demanda en áreas de alto crecimiento demográfico en el sur de EE.UU..

Ron Vachris es el CEO de Costco y quien comandó la comunicación (Foto: Costco)

Dónde queda el nuevo almacén de Costco en Florida

Si bien la empresa mantiene la fecha exacta bajo reserva, los reportes en canales digitales sugieren que la inauguración ocurre hacia fines de junio.

El establecimiento se ubica específicamente en el número 225 de East Nine Mile Road, una zona estratégica que busca captar la creciente demanda de los clientes en la región.

El calendario de Costco para los meses venideros muestra una actividad frenética.

Mayo 2026

North Visalia, California.

New Braunfels, Texas.

Nuevos almacenes de Costco en Estados Unidos; uno de ellos estará en California Imagen ilustrativa generada con IA

Junio 2026

Syracuse, Utah.

Pensacola, Florida.

Chandler, Arizona.

Agosto 2026:

Albany, Nueva York.

Oconomowoc, Wisconsin.

Otsego, Minnesota.

Cada una de estas sucursales sigue el modelo de negocio que caracteriza a la marca y que la convirtió en una referencia mundial en el sector minorista.

Costco también crece en México

La visión de crecimiento de la empresa trasciende las fronteras norteamericanas. En México, la cadena inaugura este mes una tienda en Monterrey, la cual se posiciona como el Costco de mayores dimensiones en toda América Latina.

El plan de expansión internacional incluye un nuevo punto de venta en la ciudad de Kaohsiung, Taiwán, previsto para julio de 2026. Vachris confirma que el equipo directivo trabaja en la actualidad en el desarrollo de proyectos futuros para México, Canadá, diversos países de Asia, Europa, Australia y Nueva Zelanda.

Nuevos almacenes de Costco en Estados Unidos; uno de ellos estará en California Imagen ilustrativa generada con IA

Con este despliegue, la empresa busca consolidar su dominio comercial en múltiples continentes mientras refuerza su capilaridad en ciudades clave de Estados Unidos, como ocurre este año con la esperada inauguración en Pensacola.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.