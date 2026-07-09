Noticias de la ciudadanía por nacimiento: el inusual pedido de Trump para revisar el caso en la Corte Suprema

El presidente Donald Trump anunció que le pedirá a la Corte Suprema que revise el caso en el que falló en contra de su orden ejecutiva que buscaba restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento. En un breve comunicado, calificó la medida como un “error” que podría destruir a Estados Unidos.

“No está a la venta”: el pedido de Donald Trump a la Corte Suprema por la ciudadanía de nacimiento

Trump anunció su iniciativa a través de su cuenta de Truth Social. Allí, aseguró que el fallo derivaba en estafas millonarias a personas que buscaban obtener el beneficio migratorio.

Donald Trump aseguró que tras el fallo de la Corte Suprema, muchas personas van a comercializar con la ciudadanía por nacimiento Truth Social/@realDonaldTrump

“Se están colocando letreros y vallas publicitarias por toda nuestra frontera sur y México que anuncian ciudadanía de nacimiento con ‘entregas desde US$4000′. Miles de millones de dólares se van ganar con esta estafa", dijo el presidente.

Luego agregó: “No es sostenible. ¡nadie vio venir esto! ¡La ciudadanía estadounidense no estaba a la venta!“.

Donald Trump calificó la sentencia del máximo tribunal como “errónea” y solicitó que se revisara su orden ejecutiva para impedir la ciudadanía por nacimiento Alex Brandon - AP

Bajo ese contexto, calificó la sentencia del máximo tribunal como “errónea” y solicitó que se revisara su orden ejecutiva. “Solicitaré una nueva audiencia ante la Corte Suprema de forma inmediata. Este error judicial destruirá a Estados Unidos si no cambian esta decisión descabellada", expuso.

¿La Corte Suprema puede hacer una revisión del caso por la ciudadanía de nacimiento?

Las peticiones de revisión ante la Corte Suprema se regulan a través de la Regla 44, que establece que toda reconsideración debe presentarse dentro de los 25 días posteriores a la fecha de la sentencia o decisión.

Al 8 de julio, fecha del comunicado de difundido por Trump, han transcurrido ocho días del fallo del máximo tribunal.

Las peticiones de revisión ante la Corte Suprema se regulan a través de la Regla 44 Mariam Zuhaib - AP

La solicitud debe presentarse junto con una certificación firmada por el abogado. Además, solo se pueden conceder por mayoría del Tribunal y se resuelve sin audiencia oral, según consignó Cornell Law School.

“Una petición no se concederá salvo por mayoría del tribunal, a instancia de un magistrado que haya concurrido con el fallo o la decisión“, esitpula la normativa citada por la facultad de Derecho en Ithaca, Nueva York.

La ssolicitudes de revisión de casos ante la Corte Suprema rara vez prosperan. La última vz que cambiaron una setencia fue en 1956 Fotomontaje realizado con IA

Aunque las solicitudes de reconsideración están reguladas por esta norma, rara vez avanzan. Según un artículo del profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, Steven Vladeck, el Tribunal Supremo no ha accedido a revisar un fallo de un caso ya resuelto desde 1965. La última vez que revocó una decisión que había tomado en un caso fue en 1956.

Qué estipuló el fallo de la Corte Suprema que rechaza Donald Trump

La decisión fue adoptada el pasado 30 de junio por seis votos contra tres. En la resolución, el tribunal determinó que los niños nacidos en suelo estadounidense continúan con la adquisición de la ciudadanía de forma automática, aun cuando sus padres se encuentren en el país norteamericano sin autorización migratoria o con permisos de permanencia temporal.

“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos, a participar en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra. Mantenemos esa promesa hoy", señaló en la resolución el presidente del tribunal, John Roberts.

El fallo rechazó así la Orden Ejecutiva 14160, firmada el 20 de enero de 2025, que intentaba modificar la aplicación de la ciudadanía por nacimiento para dos grupos específicos: