Ola de apoyo a la joven que denunció una violación grupal en Cornell y crece la campaña para proteger su identidad

NUEVA YORK.– Las redes sociales se poblaron de miles de mensajes de mujeres, algunas de las cuales citan sus propias experiencias de agresión sexual, que se presentan diciendo que ellas son “Jane Doe”, en solidaridad con la mujer que utiliza este seudónimo para acusar a miembros de una fraternidad de haberla violado en la Universidad de Cornell en 2024.

En un caso que ha captado la atención nacional, la mujer ha presentado una demanda contra siete miembros de una fraternidad y contra la universidad –miembro de la Ivy League y situada en Ithaca, Nueva York–, entre otros.

Aunque la ley de Nueva York permite el anonimato bajo el nombre de “Jane Doe” en demandas por agresión sexual, la estudiante de Cornell está angustiada ante los intentos de algunos escépticos –que cuestionan su relato– de descubrir y publicar su identidad, según declaró su abogada.

La casa de la fraternidad Chi Phi, donde habría sucedido la violación, en la Universidad de Cornell Matt Rourke - AP

“Quiero que apoyemos a Jane Doe para que ella decida cómo y cuándo identificarse”, dijo Twanna LaTrice Hill, escritora y actriz de Denver que en los últimos días ha declarado #IamJaneDoe en las redes sociales. “Y si nunca lo hace, está bien. Pero la otra cara de la moneda es que personas como yo debemos alzar la voz si podemos hacerlo”.

La mujer, que tenía 20 años en el momento de la violación en grupo que según la denuncia sucedió en 2024, presentó la demanda el 16 de septiembre, lo que llevó a la fiscalía a reabrir una investigación penal que inicialmente se había cerrado sin formular cargos.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó al fiscal general del estado como fiscal especial para el caso y, el viernes, criticó a la policía y a los fiscales, señalando que no habían investigado a fondo las acusaciones de la mujer.

Los acusados ​​han negado haber cometido irregularidad alguna, según informó The New York Times. Cornell ha defendido su gestión del asunto.

Desde que la mujer presentó su demanda, algunos comentaristas han intentado averiguar y publicar en internet la identidad de la denunciante; esfuerzos que su abogado, Thomas Giuffra, calificó como un intento de avergonzarla. “No está bien”, declaró Giuffra a la CNN. “Está siendo acosada en las redes sociales”.

El abogado señaló que algunas mujeres han sido identificadas erróneamente como su clienta. “Ha sido muy difícil”, dijo. “Y ella ha pasado por mucho”.

Gran parte del apoyo que ha recibido en las redes critica al periodista y comentarista Michael Tracey, quien expresó su solidaridad con los acusados ​​debido al acoso que, según él, sufren desde entonces. Tracey también ha cuestionado los testimonios de las víctimas del fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein.

Tracey describe su intento de identificar a la estudiante de Cornell como una labor de diligencia periodística amparada por las garantías constitucionales de libertad de expresión.

Women declare #IamJaneDoe in solidarity with Cornell University rape accuser https://t.co/TbCy28AN3e — The Straits Times (@straits_times) October 3, 2026

“A ver si alguien tiene las ‘agallas’ de decir el nombre de esta denunciante anónima para que todos podamos evaluar su veracidad, y la de sus abogados, ya que en su demanda no dudaron en señalar y avergonzar públicamente a siete de sus compañeros acusándolos de violación en grupo”, publicó Tracey en las redes sociales el lunes; este fue uno de los múltiples mensajes que compartió sobre el caso.

El viernes por la mañana, publicó lo que creía que era el nombre de la denunciante –dato que Reuters no pudo verificar–, pero lo borró rápidamente tras considerar que ya había transmitido su mensaje.

“Pero, por favor, no la acosen a ella, a su familia ni a nadie relacionado con ella”, escribió después de eliminar el nombre. “Hablo en serio. No deseo hacerle daño. En cierto modo, me compadezco de ella”.

Una publicación de Amee Vanderpool, autora de un boletín informativo en la plataforma Substack, ejemplificaba los numerosos mensajes y videos compartidos por personas indignadas ante las acciones de Tracey. “Para cualquiera que busque descubrir la identidad de ‘Jane Doe’ en el caso de violación de Cornell, no busquen más: es Amee Vanderpool”, escribió. “Yo soy Jane Doe”.

To anyone who is looking to find out the identity of Jane Doe in the Cornell rape case, look no further, because it's Amee Vanderpool. I am Jane Doe. pic.twitter.com/f7gyyo49P6 — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) October 1, 2026

Hill, una escritora de Denver de 62 años, publicó esta semana en Facebook sobre cómo habló públicamente en 1990 acerca de haber sido violada cuando era adolescente por un ministro juvenil que le había brindado consejería.

“De ninguna manera pretendía que otras supervivientes dieran un paso al frente o hicieran pública su historia si no se sentían preparadas”, escribió. “Pero esperaba que, a medida que más de nosotras habláramos, el estigma disminuyera. Quizás haya sucedido en cierta medida, pero no lo suficiente. Así que hoy me presento ante ustedes simplemente para decir: #IamJaneDoe”.

Katy Jacobson, una residente de San Diego de 35 años que trabaja con niños con discapacidad, afirmó que la etiqueta puede ayudar a que las supervivientes de agresiones sexuales se sientan menos solas.

“Porque a menudo te sientes como si estuvieras en una isla”, dijo Jacobson, quien añadió que se sintió afortunada de encontrar apoyo en el campus cuando fue violada por un exnovio durante sus años universitarios.

Alrededor del 21% de las mujeres en Estados Unidos declaran haber sufrido una violación consumada o una tentativa de violación, según las cifras más recientes de la Encuesta Nacional sobre Violencia Sexual y de Pareja Íntima de los CDC.

En Cornell, el 35% de las estudiantes de grado informaron haber sufrido contacto sexual no consentido que implicó fuerza o incapacitación desde su llegada al campus, según una encuesta universitaria realizada en 2025 y publicada en su sitio web. Esta cifra supone un aumento respecto al 20% registrado en 2021.

Las publicaciones de Jacobson remiten a organizaciones como RAINN, que gestiona la Línea Nacional de Ayuda para Víctimas de Agresión Sexual.

“Incluso hoy, si observas mi historia, verás que incluye recursos”, señaló Jacobson. “No publico sobre los hombres. Publico sobre Jane Doe”.