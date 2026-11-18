El venezolano Gustavo Dudamel ganó un Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Clásica por su disco Odyssey, que contó con la participación del músico Jorge Glem y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, agrupación dentro del programa El Sistema. Al reflexionar sobre el modelo, lo calificó como una bendición que le otorgó una “enorme familia para esta vida y la otra”.

Qué dijo Gustavo Dudamel sobre su primer programa de orquestas

Previo a ganar el Latin Grammy, Dudamel habló sobre el rol que ha tenido El Sistema en su carrera. El 18 de agosto de 2025, día que anunció el lanzamiento de Odyssey, definió al programa como un “compromiso eterno con la belleza”.

“Hablar de El Sistema es, para mí, discutir sobre algo hermoso. Siento que he tenido la bendición de nacer dentro de un programa que me ha dado todo”, dijo.

En ese contexto, calificó sus primeros días en el modelo musical como una “profunda transformación” que le permitió formar parte de una familia.

Gustavo Dudamel considera que el programa El Sistema es "como su familia" Europa Press

“En mis primeros días en El Sistema, me colocaron en medio de aquella inmensa orquesta de 600 integrantes y solo tocaba dos notas. No obstante, cuando el sonido de todos nosotros se unía, todo se transformaba”.

“El Sistema es mi familia, tanto en esta vida como en la otra, si es que existe. Estoy muy comprometido con todo esto [La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar]”, agregó el director.

La reacción de Gustavo Dudamel tras ganar un Latin Grammy junto al Sistema

Minutos después de ganar el Latin Grammy, Dudamel escribió un mensaje en agradecimiento por el premio. Desde su cuenta de Instagram, mostró su orgullo por el reconocimiento internacional del álbum.

Me Siento Profundamente Orgulloso De Que Odisea (Odyssey) Haya Recibido El Latin Grammy Al Mejor (1)

“Comparto este honor con todos los músicos y colaboradores que hicieron posible este proyecto, y me llena de gratitud ver que su trabajo recibe esta distinción”, dijo.

El director de orquesta también remarcó la importancia del disco, que celebra el 50.º aniversario de El Sistema. “Esta grabación ocupa un lugar muy especial en mi corazón porque conmemora a los músicos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, el espíritu de mi país y el camino que el maestro José Antonio Abreu [su fundador] compartió con nosotros”, destacó.

Dudamel no estuvo presente en la gala de los Latin Grammys. Sin embargo, Glem recibió el premio y destacó la labor de todos los músicos que formaron parte del disco. “No dejemos de estar enamorados de nuestras raíces. Qué viva la música y qué viva Venezuela libre”, dijo.

Qué se sabe de Odyssey, el último disco de Gustavo Dudamel

Odyssey es el lanzamiento discográfico número 45 de Dudamel. Según el sitio web oficial de Dudamel, cada melodía prevé realzar “la vitalidad sin filtros de los paisajes naturales y musicales de América Latina” por medio de las siguientes canciones: