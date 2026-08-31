“One legendary career for Argentina”. El posteo de la MLS y cuándo vuelve a jugar Messi con el Inter de Miami

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina este lunes a través de una carta que compartió en sus redes sociales. La Major League Soccer (MLS, por sus siglas en inglés) reaccionó con un posteo que resume su etapa con la Albiceleste bajo el título “One legendary career for Argentina”. Pese al cierre de su ciclo con el seleccionado, el rosarino continuará su carrera en el Inter Miami.

Qué reveló la carta de Messi sobre su retiro de Argentina

El futbolista aclaró con un asterisco que el texto lo escribió el 21 de julio, apenas dos días después de la definición del Mundial 2026 , según se detalla en la carta que compartió.

, según se detalla en la carta que compartió. En esa misma aclaración, Messi admitió que lo ocurrido con su papá lo dejó “más convencido que antes” de dar el paso.

La carta escrita por Lionel Messi para anunciar su retiro de la Selección con la que fue campeón del mundo Instagram (@leomessi)

Cuándo vuelve a jugar Messi con el Inter Miami

El próximo partido de Messi con el Inter Miami está programado para el sábado 5 de septiembre, cuando el equipo reciba a Atlanta United en el Nu Stadium por la MLS 2026 .

. Llega a ese compromiso tras convertir cuatro goles y dar una asistencia en la goleada 7-1 sobre el CF Montreal.

En la temporada 2026, Messi acumula 19 partidos oficiales con 18 goles y 9 asistencias en todas las competiciones con el club de Florida.

Su continuidad como capitán de la selección quedó saldada con el anuncio del retiro, aunque no había hablado públicamente del tema desde la final del Mundial hasta esta carta.

La MLS y su reacción al retiro de Messi de la selección argentina

El posteo de la MLS no se hizo esperar y fue acompañado por un carrusel de imágenes en las que se ve a Messi con la Copa del Mundo de Qatar 2022 y en varios momentos durante su último Mundial de la FIFA celebrado en EE.UU.

“21 year 207 caps. One legendary career for Argentina” (21 años, 207 partidos. Una carrera legendaria para Argentina), publicó la Major League Soccer.

21 years. 207 caps. One legendary career for Argentina. 🔟🇦🇷 pic.twitter.com/eC3nFmtW2c — Major League Soccer (@MLS) August 31, 2026

Para los seguidores de Messi en Estados Unidos, esto significa que el retiro no afecta su presencia en el fútbol local: el jugador sigue bajo contrato con Inter Miami y su próxima aparición en cancha será el 5 de septiembre ante Atlanta United.

MESSI LOS 22 AÑOS EN LA SELECCION

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.