En Texas: la trabajadora que iba a recibir un sueldo de hasta US$305.000, pero decidió rechazarlo

La secretaria del condado de Harris en Texas, Teneshia Hudspeth, declinó un incremento de 126 mil dólares en sus ingresos anuales tras la aprobación de los aumentos salariales por parte de la Corte de Comisionados. La funcionaria pública tomó esta decisión de forma voluntaria, según indicó, para priorizar la estabilidad operativa y financiera de su departamento.

Por qué la secretaria rechazó el aumento salarial de casi US$126 mil en Harris County

El gráfico informativo detalla que la secretaria Hudspeth percibe en la actualidad un salario anual de US$179 mil. La propuesta de ajuste contemplaba una bonificación complementaria de US$126 mil para la funcionaria.

De ese modo, si la secretaria del condado aceptase el incremento, su remuneración total ascendería a US$305.000 anuales a partir del 1º de octubre.

El mensaje de la secretaria del condado de Harris en la red social X Captura de pantalla de X @TeneshiaforHC

La Corte de Comisionados del condado de Harris aprobó recientemente una serie de incrementos en las compensaciones para diversos cargos electos de la zona. Sin embargo, el cuerpo legislativo local otorgó estos incrementos salariales sin asignar una partida de fondos adicionales para cubrir la nueva erogación.

De tal modo, esta falta de financiamiento externo obligaría a la oficina de la secretaría a absorber el costo total de la suba dentro de su presupuesto anual vigente.

Según contó en sus redes sociales, Hudspeth decidió rechazar el incremento salarial para resguardar los fondos públicos que la entidad ya tiene asignados.

Tal como explicó, la funcionaria orienta la totalidad de los recursos disponibles de la dependencia de manera prioritaria hacia el fortalecimiento de los servicios ciudadanos.

De esta manera, la oficina de la secretaría puede incorporar el personal solicitado y asegurar el cumplimiento de las responsabilidades establecidas por ley.

Qué dijo Teneshia Hudspeth sobre el aumento a US$305 mil que decidió no aceptar

La secretaria del condado comunicó su determinación de manera pública a través de su cuenta oficial en la red social X.

En su publicación, la funcionaria detalló los pormenores de la medida y expresó su postura oficial frente a las resoluciones de la Corte de Comisionados.

Respecto al incremento de su remuneración anual, la funcionaria manifestó: “Agradezco la acción de la Corte de Comisionados y el reconocimiento de las responsabilidades y demandas de servir en este rol”. Sin embargo, agregó:

“El aumento salarial aprobado no estuvo acompañado de financiamiento adicional y tendría que absorberse dentro del presupuesto existente de la Secretaría del condado”.

El comunicado oficial que envió la secretaria de Harris, Teneshia Hudspeth, desde su Oficina X @TeneshiaforHC

Con base en esa limitación, la servidora pública concluyó: “En este momento, he elegido no aceptar el salario recién aprobado”.

En esa línea, la funcionaria reafirmó su compromiso institucional de dirigir los fondos disponibles hacia las plazas solicitadas durante el proceso de planificación del presupuesto.

Finalmente, la secretaria remarcó su prioridad de “mantener el personal necesario para servir efectivamente a los residentes del condado de Harris y cumplir con nuestras responsabilidades estatutarias”.

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Los datos sobre las compensaciones salariales de los funcionarios de Houston y del condado de Harris corresponden al presente año fiscal de 2026. Las últimas actualizaciones fueron publicadas por el diario Houston Chronicle.