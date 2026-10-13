Otro acto con incidentes: una mujer interrumpió a Trump, la golpearon y el presidente se burló de ella

COLUMBUS, Ohio.– El presidente norteamericano, Donald Trump, fue interrumpido el lunes por una manifestante durante un acto en Ohio en el que intentaba impulsar la campaña de reelección del senador Jon Husted y que se centró principalmente en la inmigración, en un momento en que el Partido Republicano se enfrenta a una creciente presión electoral de cara a las legislativas del mes próximo.

Mientras el mandatario se dirigía a sus seguidores, la cámara del evento capturó el momento en que un hombre agredía físicamente a la manifestante luego de que esta irrumpiera entre el público en forma de protesta, con una remera que pedía por la liberación de los archivos del financista pedófilo Jeffrey Epstein.

Incidente en el acto de Trump

“Es una protesta paga, todos cobran. Les pagan los izquierdistas para destruir nuestro país. Son escoria. Pero él va a volver a casa, con su mamá”, reaccionó Trump, al confundir a la manifestante con un hombre, mientras los simpatizantes respondieron con cánticos de “U-S-A”.

La mujer fue reducida por varias personas hasta que la policía se acercó para detenerla. “Ah, tiene que ponerse a dieta, es un tipo gordo”, disparó el magnate mientras la escoltaban fuera del recinto.

“Ese es un manifestante de muy baja calaña. Lo que él no sabe es que su madre y su padre votaron por mí”, dijo Trump antes de continuar con su discurso.

El incidente se suma a otro similar ocurrido recientemente en Texas, en el que el presidente norteamericano fue interrumpido repetidamente por al menos una docena de manifestantes, y a uno en Siracusa, en el Estado de Nueva York, en el que además hubo una protesta fuera del estadio donde se realizó el evento.

En Texas, al menos una docena de manifestantes interrumpieron al presidente y varios fueron retirados por la policía. Uno de ellos fue agredido físicamente por un simpatizante de Trump de edad avanzada cuando intentaba abandonar el recinto, según imágenes difundidas en redes sociales.

Trump se apartó brevemente del micrófono cuando un manifestante pareció acercarse al escenario. Al igual que en Ohio, después de que este fuera retirado, el mandatario dijo: “Se va a casa con su madre”, y agregó: “Pero lo que no sabe es que su madre votó por Trump”.

En aquella oportunidad, el mandatario también calificó a los manifestantes de “pagados” y afirmó, sin aportar pruebas, que eran financiados por “los enemigos de nuestra nación”.

A crowd member assaults a protester after the protester heckles Trump in Texas. pic.twitter.com/M5AkTxYENk — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) October 7, 2026

Contra los inmigrantes

Desde hace tiempo, el mandatario apunta contra la numerosa comunidad de inmigrantes somalíes de Minnesota y el lunes vinculó a ese grupo con los haitianos de Springfield, Ohio.

Durante un debate presidencial hace dos años, Trump acusó falsamente a los integrantes de esta última comunidad de comerse las mascotas de los vecinos. Al aludir el lunes a esas acusaciones, afirmó: “Tenía razón”, y se jactó de que los haitianos estaban siendo expulsados del país por las políticas de su gobierno.

“Si quieren evitar que Ohio sea saqueado, asaltado y destruido como está siendo destruido Minnesota, vamos a impedirlo”, dijo Trump en esta oportunidad. “Así como lo hicimos con Springfield, vamos a detenerlo. No vamos a permitir que suceda”, agregó.

Una manifestante grita antes de ser retirada del lugar mientras Trump habla durante un acto de campaña en el Covelli Centre, en Youngstown, Ohio Jacquelyn Martin - AP

Las declaraciones del mandatario se produjeron el mismo día en que agentes del Departamento de Seguridad Nacional registraron la vivienda en Washington de la congresista demócrata Ilhan Omar, una inmigrante somalí que representa a un distrito de Minnesota.

En 2018, Trump se había quejado en privado de los inmigrantes procedentes de países como Haití, a los que describió con un insulto, y se había preguntado por qué Estados Unidos no podía recibir más migrantes de lugares como Noruega. La declaración fue condenada por racista, aunque Trump negó haberla hecho en aquel momento.

Sin embargo, Trump reconoció el año pasado haber utilizado aquella expresión y, durante su segundo mandato, su gobierno se ha centrado en restringir la inmigración y en impedir la entrada de refugiados, con la excepción de los sudafricanos blancos.

Trump habla durante un acto de campaña en el Covelli Centre, en Youngstown, Ohio Jacquelyn Martin - AP

Durante el acto, Trump celebró lo que describió como un éxodo de haitianos de Springfield. El gobierno del republicano puso fin a un programa que permitía a más de 350.000 haitianos permanecer legalmente en Estados Unidos. Entre ellos se encontraban algunos de los aproximadamente 15.000 haitianos que llegaron en los últimos años a Springfield, una ciudad de 60.000 habitantes.

“Están recuperando su ciudad”, dijo Trump en referencia a los residentes originales de Springfield. Al mismo tiempo, volvió a defender la afirmación desacreditada que había hecho durante el debate presidencial de 2024, cuando aseguró que los haitianos se comían las mascotas de los vecinos. La acusación se basaba en una publicación de Facebook de segunda mano cuyo autor la eliminó y se disculpó, al reconocer que no tenía pruebas de que fuera cierta.

Trump dedicó todavía más tiempo a insultar a los inmigrantes de Somalia. Afirmó que tenían un “coeficiente intelectual bajo” y que “no tienen pantalones para ponerse”.

El presidente visitó Youngstown menos de una semana después de haber encabezado un acto en Dayton. La intensa atención que Trump dedica a Ohio, un estado que ganó por 11 puntos porcentuales, refleja el difícil escenario que enfrentan los republicanos en las elecciones de mitad de término, en un contexto marcado por la guerra con Irán y la persistencia de la inflación. Además de la contienda por el Senado, el republicano Vivek Ramaswamy disputa una reñida elección para gobernador frente a la demócrata Amy Acton.

Trump saluda al público antes de pronunciar un discurso durante un acto de campaña en el Covelli Centre, en Youngstown, Ohio ALEX WONG - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El acto del lunes también recordó hasta dónde está dispuesto a llegar Trump para impulsar a sus aliados. Durante el encuentro, anunció que se instalará en la cercana ciudad de Cleveland un nuevo centro de fabricación de componentes para submarinos. Al mismo tiempo, volvió a poner de manifiesto su persistente atención sobre los inmigrantes negros.

El principal objetivo de Trump era impulsar a Husted, quien fue designado en 2024 para ocupar en el Senado el escaño que dejó vacante el actual vicepresidente JD Vance. Husted enfrenta un difícil desafío electoral frente al postulante demócrata Sherrod Brown, un senador de larga trayectoria que perdió su banca en 2024 ante el republicano Bernie Moreno.

Asistentes llegan al Covelli Centre antes del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto de campaña en Youngstown, Ohio Jacquelyn Martin - AP

Trump también dedicó unas palabras al representante Max Miller, el congresista republicano que se negó a abandonar su candidatura a la reelección pese a haber enfrentado acusaciones de violencia doméstica. Trump lo señaló entre el público.

“Gracias, Max, por venir”, dijo el mandatario. “Gracias. Muy bien”, agregó.

Agencia AP