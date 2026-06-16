Para frenar el avance de Tom Homan con el ICE: la frase en inglés que puede ayudar a los migrantes en pleno Mundial

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reforzará su presencia en varios estados de EE.UU. tras el anuncio realizado por Tom Homan, el “zar de la frontera” de la administración Trump. En este contexto, resurge una frase en inglés que puede marcar la diferencia entre ser deportado y la posibilidad de quedarse durante el Mundial 2026.

La frase que puede utilizar un migrante ante un interrogatorio del ICE

Especialistas en derechos migratorios señalaron que existe una expresión en inglés respaldada por la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense que puede utilizarse durante un encuentro con agentes federales.

Frente al despliegue de operativos del ICE liderados por Tom Homan, especialmente en el contexto del Mundial 2026, hay una frase clave que podría ayudar a los migrantes AP Photo/Alex Brandon - AP

La frase es: “I am exercising my right to remain silent” (“Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio”). Su objetivo es comunicar de forma explícita la decisión de no responder preguntas que puedan generar consecuencias legales.

Esta manifestación puede ser utilizada por cualquier persona, sin importar su situación migratoria. Esto se debe a que la protección contra la autoincriminación forma parte de las garantías constitucionales vigentes en el país norteamericano.

Expresiones recomendadas para proteger los derechos de los inmigrantes en EE.UU.

Además del derecho a permanecer en silencio, los especialistas sugieren utilizar otras respuestas cuando una persona es abordada por agentes migratorios o fuerzas de seguridad. Entre ellas se encuentran:

“I do not want to answer any questions” (“No quiero contestar ninguna pregunta”).

“I want to speak to a lawyer” (“Quiero hablar con un abogado”).

“Am I free to leave?” (“¿Tengo derecho a irme?“).

Cuando el contacto ocurre en una vivienda, también se recomienda preguntar: “Can you show me a warrant signed by a judge?” (“¿Puede mostrar una orden firmada por un juez?”), así como expresar: “I do not consent to your entry” (“No autorizo su ingreso”).

Tener una "tarjeta roja" puede ser útil para preservar los derechos de los migrantes en caso de una redada del ICE IRLC

El Proyecto de Defensa al Inmigrante aconseja verificar la identidad de los funcionarios antes de abrir una puerta. En muchos casos, los agentes pueden identificarse inicialmente como integrantes de fuerzas policiales.

Por ese motivo, recomiendan solicitar que cualquier documentación o credencial sea exhibida antes de permitir el acceso al domicilio. Asimismo, recuerdan que una orden administrativa no equivale necesariamente a una orden judicial.

Los especialistas sugieren evitar discusiones, mantener una actitud tranquila y documentar, cuando sea posible, el desarrollo del procedimiento.

Mundial 2026 y preocupación en comunidades migrantes

La difusión de estas recomendaciones se intensificó después de que el ICE confirmara su participación en dispositivos de seguridad vinculados al Mundial 2026. Además, Homan informó que se implementará un aumento de personal en estados donde las autoridades locales mantienen políticas que restringen la colaboración con el gobierno federal en asuntos migratorios.

“Habrá más agentes del ICE que nunca en la ciudad de Nueva York. Y esto es inminente. Acabo de revisar un plan operativo. No les voy a decir la fecha exacta, pero sucederá”, adelantó el funcionario durante una entrevista con Fox News.

Según explicó, la estrategia contempla una mayor presencia de agentes no solo en Nueva York sino también en California, Nueva Jersey y Virginia, jurisdicciones que cuentan con distintas normas de protección para residentes inmigrantes.

“Estoy cumpliendo mi promesa. Vamos a enviar más agentes del ICE a Nueva York porque eliminaron las eficiencias de arrestos seguros en las cárceles del condado”, dijo Homan.

Frente a este escenario, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se pronunció y defendió la legislación estatal “para proteger a comunidades como Syracuse y otras de los abusos del ICE”.

En un comunicado oficial la mandataria aseguró que “estas son medidas de sentido común para garantizar que las fuerzas del orden continúen colaborando con las fuerzas del orden federales para capturar a los delincuentes”.