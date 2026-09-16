Pareja decidió irse a vivir a una casa propia, pero una estafa con IA frustró su sueño: “Perdimos US$66.000”

Una pareja de Michigan, casada desde hace 43 años, se preparaba para mudarse a un condominio en Hudsonville tras haber vivido durante 35 años en su antigua vivienda. Sin embargo, su sueño se frustró debido a que fue víctima de una sofisticada estafa inmobiliaria mediante el uso de inteligencia artificial (IA).

Perdieron más de US$66.000 por una estafa inmobiliaria con IA

Los delincuentes utilizaron correos electrónicos fraudulentos y, según los especialistas, clonación de voz para engañar a la pareja y lograr que transfiriera US$66.026 destinados al cierre de la compra.

La pareja estaba a punto de comprar un condominio de cuatro habitaciones y US$460 mil en Michigan cuando fue estafada por US$68 mil Magnific

Brian y Wendy VanDoeselaar estaban a punto de completar la compra de un departamento cerca de Grand Rapids, Michigan, y no había indicios de algún problema. El condominio de cuatro habitaciones y valorado en US$460 mil contaba con cocina abierta, sala de estar y solárium con acceso a una terraza.

“Tenía todo lo que ambos buscábamos… y nos pareció que estaba en perfectas condiciones", explicó Wendy, citada por CNN.

Con la ilusión de mudarse al lugar de sus sueños, la pareja recibió un correo electrónico supuestamente emitido por su entidad prestamista el 19 de mayo de este año, pocos días antes de la fecha programada para la firma del acuerdo.

En el mensaje se exigía con carácter de urgencia la transferencia de US$66.026 en un plazo de 24 horas. El correo replicaba el formato habitual, pero la dirección de correo electrónico del agente de préstamos tenía dos letras de más: UnitedsMortgages, en lugar de UnitedMortgage.

Para confirmar las instrucciones, Brian tuvo una llamada con el supuesto prestamista. Del otro lado del teléfono, la voz se oía igual a la de su agente de préstamos, lo que los analistas atribuyen al empleo de tecnología de clonación de voz con IA alimentada con audios extraídos de redes sociales.

La pareja envió el dinero por transferencia bancaria, sin sospechar que se trataba de una estafa.

Los delincuentes utilizaron tecnología de clonación de voz con IA para llevar a cabo la estafa Freepik

La estafa con IA que frustró el sueño de Brian y Wendy VanDoeselaar

El día antes del cierre de la transacción, su verdadero agente de préstamos les envió un estado de cuenta con el pago inicial y los gastos de cierre que debían. Entonces, la compra que les generaba tanta ilusión se convirtió repentinamente en una pesadilla.

“Sentí un nudo en el estómago, como si algo no estuviera bien. No debería tardar tanto tiempo en completarse la transferencia”, comentó Wendy. Cuando notaron la estafa, ya habían perdido su dinero. El cierre se canceló horas antes de que la pareja firmara la documentación final.

Según explicaron, el entusiasmo por cerrar la compra les hizo omitir algunos indicios de que algo no iba bien. “Ambos pasamos por alto algunas de las señales. Teníamos muchas cosas en mente. Estábamos muy involucrados y queríamos comprar este condominio”, contó Wendy.

Pese al impacto financiero, la pareja logró adquirir la propiedad semanas después al retirar fondos de un plan de inversión antiguo. No obstante, la pérdida económica afectó de forma directa sus planes de retiro, ya que los obligó a evaluar la extensión de su vida laboral.

La investigación continúa y todavía se intenta recuperar el dinero. Especialistas en fraude inmobiliario advirtieron que las posibilidades de recuperar una transferencia disminuyen rápidamente a medida que pasan las horas.

Estafas inmobiliarias con IA en Estados Unidos, un fraude en crecimiento

El caso de los VanDoeselaar se inscribe en un tipo de fraude que generó pérdidas millonarias en EE.UU. Según el informe 2025 del Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI, los fraudes inmobiliarios provocaron pérdidas reportadas por más de US$275 millones, un 58,5% más que en 2024.

Tyler Adams, cofundador de CertifID, una empresa con sede en EE.UU. que trabaja con agencias de títulos de propiedad para prevenir fraudes inmobiliarios y recuperar fondos, declaró a CNN que el mercado de bienes raíces es especialmente susceptible a esta práctica engañosa.

Esto se debe a que las transferencias del sector inmobiliario implican grandes sumas de dinero, decisiones apresuradas y múltiples personas que deben cumplir plazos ajustados. “Incluso si tienes la suerte de comprar una casa, muchas veces la gente no lo hace hasta dentro de diez años. Y entonces… piensas: ‘No sé, este tipo dice que tengo que enviar el dinero… No quiero perder esta casa’“, señaló.

Por su parte, la pareja remarcó que la estafa la impulsó a aprender más sobre la IA y cómo puede usarse para beneficiar o engañar a las personas. “Realmente quiero evitar que alguien más pase por lo que nosotros pasamos”, concluyó Wendy.