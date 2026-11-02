Partes del avión que se estrelló en Palm Beach se desprendieron antes del impacto, según los investigadores

WEST PALM BEACH.– Las autoridades estadounidenses investigan si un avión ejecutivo que se estrelló el domingo en el sur de Florida comenzó a desintegrarse antes de impactar contra el suelo, en un accidente que dejó nueve muertos y obligó a evacuar a decenas de residentes de la zona. Un investigador federal informó este lunes que hay indicios de que partes de la aeronave se desprendieron antes del impacto.

“Tenemos indicios de que la aeronave se estaba desintegrando antes del impacto”, declaró Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), durante una conferencia de prensa. El investigador señaló que los equipos esperan localizar fragmentos del avión dispersos en un área más amplia que la del punto donde se estrelló.

Las autoridades no divulgaron oficialmente los nombres de las nueve personas fallecidas y la oficina del sheriff del condado señaló que la investigación se encontraba en una etapa inicial.

El accidente ocurrió el domingo por la tarde en Greenacres, en el condado de Palm Beach, a unos 11 kilómetros al suroeste de West Palm Beach. El Learjet 60, que había despegado de Austin, Texas, y se dirigía a las Bahamas, cayó a gran velocidad, impactó contra el suelo y explotó en llamas. Las nueve personas que viajaban a bordo murieron, según informó el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy.

El momento en que el avión se estrelló en Florida

Videos grabados por testigos muestran a la aeronave en un pronunciado descenso antes de estrellarse y provocar una gran explosión. El impacto dejó un cráter junto a una ruta y generó una densa columna de humo negro, mientras las llamas se extendían entre los restos del avión.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó el episodio como un accidente aéreo catastrófico y dijo que la aeronave parecía un misil al caer. Hasta el momento, las autoridades no informaron de víctimas entre las personas que se encontraban en tierra.

La investigación está a cargo de la NTSB y de la Administración Federal de Aviación (FAA), que deberán determinar qué provocó la pérdida de control de la aeronave y si las condiciones meteorológicas influyeron en el accidente.

Una emergencia en pleno vuelo

Las comunicaciones entre la cabina y los controladores aéreos ofrecen algunas pistas sobre los últimos minutos del vuelo. Según grabaciones difundidas por el sitio LiveATC.net, el piloto reportó acumulación de hielo en el avión y turbulencias moderadas mientras la aeronave volaba a unos 10.700 metros, sobre el nivel del mar.

“Tenemos hielo ligero y transparente, manejable, y turbulencias moderadas”, comunicó el piloto, que también indicó que el avión estaba ingresando en una zona de precipitaciones y solicitó autorización para ascender unos 600 metros.

La situación se deterioró rápidamente. Poco después, el piloto declaró una emergencia y advirtió que el avión descendía a una velocidad cada vez mayor.

Heartbreaking audio of the final moments of the business jet that went down near Palm Beach, Florida: “Mayday! Mayday! We are going to crash into the ground!” pic.twitter.com/KCWhAC7Yz4 — TheBlaze (@theblaze) November 2, 2026

“Mayday, mayday”, se escucha en la grabación, mientras el piloto informa de un descenso de 2400 metros por minuto, que luego aumenta a 3000 metros y finalmente a 6000 metros por minuto. Instantes antes de que se interrumpiera la comunicación, agregó: “Nos vamos a estrellar contra el suelo”.

El domingo se habían registrado fuertes lluvias y tormentas en la región. Sin embargo, las autoridades no establecieron hasta ahora una relación causal entre las condiciones meteorológicas y el siniestro.

Evacuaciones y una investigación sin plazo definido

El accidente también afectó a los residentes de un vecindario cercano, donde los restos de la aeronave impactaron en las inmediaciones de viviendas y casas móviles.

El comisionado del condado de Palm Beach, Joel G. Flores, informó que alrededor de 77 casas móviles se encontraban en el área afectada y que sus habitantes fueron evacuados a un refugio. Las autoridades no pudieron precisar cuándo podrán regresar a sus hogares, ya que los investigadores necesitan asegurar el lugar y examinar las pruebas.

“Nuestra preocupación ahora mismo es despejar la zona para que nuestros residentes puedan volver a la normalidad”, dijo Flores, quien reconoció que todavía no hay un plazo para completar las tareas.

“Eso deja a nuestra comunidad buscando respuestas”, agregó.

Nathalia Gadelha Filgueiras

Entre las víctimas identificadas por sus familiares figura Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, una joven piloto cuya madre confirmó a medios estadounidenses que viajaba en la aeronave. Filgueiras había obtenido su licencia de piloto en 2023, cuando tenía 17 años y cursaba sus estudios secundarios en Florida. Según informaciones publicadas por medios locales, su licencia la habilitaba para pilotar ese modelo de Learjet, aunque no para estar al mando de ese vuelo.

Agencias AP y AFP