Cuáles son costos y requisitos para renovar el pasaporte mexicano en los consulados de EE.UU. en 2026
La Secretaría de Relaciones Exteriores actualizó los valores de diversos trámites consulares; así quedó el nuevo tarifario
En Estados Unidos, las oficinas consulares de México pueden expedir pasaportes con diferentes vigencias a los connacionales que cumplan con los requisitos, incluido el pago de la cuota correspondiente. Además, cuentan con trámites de registro civil y certificaciones, entre otros. En enero de 2026, se actualizaron las tarifas y se dieron a conocer los nuevos costos.
Requisitos para renovar el pasaporte mexicano en EE.UU. en 2026
Las oficinas consulares y consulados móviles de México en EE.UU. expiden pasaportes por 1, 3, 6 y 10 años a los interesados que cumplan con los requisitos, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, por sus siglas en español).
El primer paso para el trámite es solicitar una cita en la oficina consular más cercana y presentar original y copia para:
- Acreditar la nacionalidad mexicana con documentos como acta de nacimiento, certificado de nacionalidad, carta de naturalización, Cédula de Identidad Ciudadana, entre otros.
- Acreditar su identidad con un documento de identificación oficial con fotografía, como la credencial para votar o la cédula profesional.
- Cubrir el pago de derechos correspondiente en la forma y cantidad que señale la Ley Federal de Derechos.
- Permitir la toma de biométricos, fotografía, huellas dactilares, reconocimiento de iris y firma. La fotografía se tomará sin lentes, con la cabeza totalmente descubierta, de frente, sin nada que cubra el rostro.
Para la expedición del pasaporte mexicano a menores de edad, los padres o quien o quienes ejerzan la patria potestad o tutela deberán acudir personalmente, acreditar la filiación, el ejercicio de la patria potestad y acreditar su identidad.
Además, tendrán que llenar el formato con el que se autoriza la expedición del pasaporte del menor e indicar la vigencia con que se autoriza el mismo.
El gobierno mexicano también detalla que los pasaportes con vigencia de un año solo pueden expedirse a menores de 3 años de edad, mientras que los niños de 3 años de edad a 18 años de edad pueden acceder a vigencias de hasta 6 años.
Los ciudadanos mayores de edad pueden tener pasaportes con vigencia de 3, 6 o 10 años, según requieran.
Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en EE.UU. en 2026
Las tarifas consulares que se aplican para el trámite de pasaportes mexicanos en el país norteamericano varían según la duración, y según la SRE, en enero de 2026 son:
- Pasaporte 1 año, aplicable a casos de protección y menores de 3 años: US$44.
- Pasaporte 3 años: US$101.
- Pasaporte 6 años: US$137.
- Pasaporte 10 años: US$209
El Consulado de México en Estados Unidos también informó que la Matrícula Consular tiene un costo de US$41. Además de que las personas mayores de 60 años tienen un descuento del 50% en la expedición de su pasaporte.
Para los trámites que necesitan ser expedidos de emergencia se deberá cumplir con una cuota adicional del 30% del costo ordinario del documento.
Dónde hay consulados mexicanos en EE.UU.
La Red Consular de México en Estados Unidos se encuentra en diferentes entidades del país norteamericano y las ubicaciones exactas se pueden consultar a través del sitio web de la SRE, estas localidades son:
- Portland
- Nueva York
- Mc Allen
- Laredo
- Douglas
- Santa Ana
- Sacramento
- Los Ángeles
- Indianápolis
- Boston
- Austin
- San Francisco
- Detroit
- Caléxico
- Little Rock
- Filadelfia
- Brownsville
- Washington D. C.
- Yuma
- Tucson
- San Antonio
- Raleigh
- Phoenix
- Boise
- Nueva Orleans
- Chicago
- Omaha
- Milwaukee
- Seattle
- San José
- Salt Lake City
- Nogales
- Las Vegas
- San Bernardino
- Houston
- Dallas
- Albuquerque
- Puerto Rico
- Presidio
- Atlanta
- San Diego
- Saint Paul
- Oxnard
- Orlando
- Florida
- Kansas City
- Fresno
- El Paso
- Eagle Pass
- Denver
- Del Río
La Red Consular de México en EE.UU. no solo expide pasaportes, sino que también tramita matrículas consulares, actas de nacimiento, y otros documentos de registro civil, además de credenciales del INE sin costo. Asimismo, brinda protección consular, y programas de apoyo a través de consulados generales.
