Cuáles son costos y requisitos para renovar el pasaporte mexicano en los consulados de EE.UU. en 2026

En Estados Unidos, las oficinas consulares de México pueden expedir pasaportes con diferentes vigencias a los connacionales que cumplan con los requisitos, incluido el pago de la cuota correspondiente. Además, cuentan con trámites de registro civil y certificaciones, entre otros. En enero de 2026, se actualizaron las tarifas y se dieron a conocer los nuevos costos.

Requisitos para renovar el pasaporte mexicano en EE.UU. en 2026

Las oficinas consulares y consulados móviles de México en EE.UU. expiden pasaportes por 1, 3, 6 y 10 años a los interesados que cumplan con los requisitos, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, por sus siglas en español).

Los connacionales mexicanos que cumplan los requisitos y costos podrán tramitar su pasaporte en Consulados de México en EE.UU. (Archivo) Gobierno de México

El primer paso para el trámite es solicitar una cita en la oficina consular más cercana y presentar original y copia para:

Acreditar la nacionalidad mexicana con documentos como acta de nacimiento, certificado de nacionalidad, carta de naturalización, Cédula de Identidad Ciudadana, entre otros.

con documentos como acta de nacimiento, certificado de nacionalidad, carta de naturalización, Cédula de Identidad Ciudadana, entre otros. Acreditar su identidad con un documento de identificación oficial con fotografía, como la credencial para votar o la cédula profesional.

con un documento de identificación oficial con fotografía, como la credencial para votar o la cédula profesional. Cubrir el pago de derechos correspondiente en la forma y cantidad que señale la Ley Federal de Derechos.

correspondiente en la forma y cantidad que señale la Ley Federal de Derechos. Permitir la toma de biométricos, fotografía, huellas dactilares, reconocimiento de iris y firma. La fotografía se tomará sin lentes, con la cabeza totalmente descubierta, de frente, sin nada que cubra el rostro.

Para tramitar el pasaporte mexicano en EE.UU. se debe acreditar la identidad y nacionalidad con documentos como el acta de nacimiento y la credencial para votar (Archivo) Gobierno de Coahuila - Gobierno de Coahuila

Para la expedición del pasaporte mexicano a menores de edad, los padres o quien o quienes ejerzan la patria potestad o tutela deberán acudir personalmente, acreditar la filiación, el ejercicio de la patria potestad y acreditar su identidad.

Además, tendrán que llenar el formato con el que se autoriza la expedición del pasaporte del menor e indicar la vigencia con que se autoriza el mismo.

El gobierno mexicano también detalla que los pasaportes con vigencia de un año solo pueden expedirse a menores de 3 años de edad, mientras que los niños de 3 años de edad a 18 años de edad pueden acceder a vigencias de hasta 6 años.

Los ciudadanos mayores de edad pueden tener pasaportes con vigencia de 3, 6 o 10 años, según requieran.

Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en EE.UU. en 2026

Las tarifas consulares que se aplican para el trámite de pasaportes mexicanos en el país norteamericano varían según la duración, y según la SRE, en enero de 2026 son:

Pasaporte 1 año , aplicable a casos de protección y menores de 3 años: US$44 .

, aplicable a casos de protección y menores de 3 años: . Pasaporte 3 años: US$101 .

. Pasaporte 6 años: US$137 .

. Pasaporte 10 años: US$209

El Consulado de México en Estados Unidos también informó que la Matrícula Consular tiene un costo de US$41. Además de que las personas mayores de 60 años tienen un descuento del 50% en la expedición de su pasaporte.

Para los trámites que necesitan ser expedidos de emergencia se deberá cumplir con una cuota adicional del 30% del costo ordinario del documento.

Tramitar el pasaporte mexicano tiene diferentes costos, de acuerdo con la vigencia elegida (Archivo) Shutterstock

Dónde hay consulados mexicanos en EE.UU.

La Red Consular de México en Estados Unidos se encuentra en diferentes entidades del país norteamericano y las ubicaciones exactas se pueden consultar a través del sitio web de la SRE, estas localidades son:

Portland

Nueva York

Mc Allen

Laredo

Douglas

Santa Ana

Sacramento

Los Ángeles

Indianápolis

Boston

Austin

San Francisco

Detroit

Caléxico

Little Rock

Filadelfia

Brownsville

Washington D. C.

Yuma

Tucson

San Antonio

Raleigh

Phoenix

Boise

Nueva Orleans

Chicago

Omaha

Milwaukee

Seattle

San José

Salt Lake City

Nogales

Las Vegas

San Bernardino

Houston

Dallas

Albuquerque

Puerto Rico

Presidio

Atlanta

San Diego

Saint Paul

Oxnard

Orlando

Florida

Kansas City

Fresno

El Paso

Eagle Pass

Denver

Del Río

La Red Consular de México en EE.UU. no solo expide pasaportes, sino que también tramita matrículas consulares, actas de nacimiento, y otros documentos de registro civil, además de credenciales del INE sin costo. Asimismo, brinda protección consular, y programas de apoyo a través de consulados generales.