En Nueva York: cómo solicitar el pasaporte mexicano por primera vez en el consulado

Los ciudadanos mexicanos que necesiten tramitar por primera vez el pasaporte en Nueva York deben gestionar una cita mediante MiConsulado y presentar documentación original que permita comprobar nacionalidad e identidad. El procedimiento también está disponible en los Consulados Sobre Ruedas, aunque las citas corresponden exclusivamente a la sede seleccionada.

Qué documentos presentar para obtener el pasaporte mexicano en Nueva York

Los mayores de 18 años deben demostrar su nacionalidad mexicana. Para ello, según la información oficial, pueden presentar un acta de nacimiento, certificado o declaratoria de nacionalidad, carta de naturalización o una Matrícula Consular de Alta Seguridad emitida después del 13 de mayo de 2005.

El pasaporte mexicano se puede tramitar en Nueva York a través del consulado Gobierno de Coahuila - Gobierno de Coahuila

También es necesario comprobar la identidad mediante una identificación oficial con fotografía. Entre las alternativas figuran:

Credencial del INE

Matrícula Consular

Determinadas licencias de conducir

Documentos escolares

Pasaporte extranjero

Los datos personales deben coincidir con los registrados en el documento que acredita la nacionalidad. Estos deben entregarse en original, sin alteraciones, tachaduras o información ilegible y no es necesario llevar fotografías ni copias, debido a que la imagen se toma digitalmente y la documentación se escanea durante la atención.

Las reglas del trámite del pasaporte mexicano para menores de edad

Los menores deben acreditar su nacionalidad e identidad y acudir acompañados por ambos padres, quienes tienen que presentar identificaciones oficiales cuyos nombres coincidan con el acta de nacimiento del menor. Además, los dos deben otorgar su autorización mediante el formato OP-7.

Cuando uno de los progenitores no puede presentarse porque está en México o en otra ciudad, la autorización puede gestionarse ante una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También se podrá realizar en un consulado mexicano para que sea enviada.

Calendario de agosto del Consulado Sobre Ruedas en Nueva York consulmex.sre.gob.mx

Para acreditar la identidad de los menores existen documentos específicos. Entre ellos se encuentran las cartas escolares de Nueva York para niños menores de 10 años y las cartas de pediatras con fotografía para menores de 7 años.

Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en Nueva York

El valor del trámite dependerá de la vigencia solicitada:

El documento por un año cuesta 44 dólares y está disponible únicamente para menores de 3 años .

cuesta y está disponible . El pasaporte de tres años tiene un valor de US$101 .

tiene un valor de . El de seis años cuesta US$137 .

cuesta . Para mayores de 18 años, la vigencia de diez años tiene un costo de US$209.

Las personas mayores de 60 años y quienes acrediten una discapacidad pueden acceder a una reducción del 50%. El pago puede efectuarse en efectivo o con tarjeta de crédito o débito.

El día de la cita se recomienda llegar 15 minutos antes. Una demora de 30 minutos puede provocar que la atención se realice recién al final de la jornada.

El procedimiento suele durar alrededor de una hora y la entrega del pasaporte se realiza el mismo día, habitualmente dentro de un período aproximado de dos horas.

Cómo reservar un turno en el Consulado de México en Nueva York

Para reservar un turno para realizar trámites en el Consulado General de México en Nueva York, se debe utilizar el servicio gratuito MiConsulado. La cita puede solicitarse al +1 (424) 309-0009, de lunes a viernes entre las 9 y las 22 hs (hora del Este), y durante fines de semana y días festivos de 10 a 19 hs.

Agendar una cita para el Consulado de México en Nueva York

También se puede realizar mediante el portal de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El trámite requiere llevar los documentos originales y abonar los derechos correspondientes.

En determinadas situaciones de emergencia médica, laboral o migratoria debidamente acreditadas, se contempla la posibilidad de acudir sin turno durante los horarios establecidos. En estos casos se aplica un recargo del 30% sobre la tarifa habitual.

Consulados Sobre Ruedas en Nueva York: dónde tramitar el pasaporte en agosto

El Consulado General de México en Nueva York también desplaza sus servicios mediante los Consulados Sobre Ruedas, que permiten realizar trámites en distintos puntos de Nueva York. Allí pueden gestionarse pasaportes, registros de nacimiento y determinados procedimientos relacionados con el formato OP-7.

Las citas para estas jornadas deben seleccionarse específicamente para la sede móvil correspondiente. Un turno obtenido para un Consulado Sobre Ruedas no permite realizar el trámite en Manhattan y una cita para la sede fija tampoco puede utilizarse en una jornada móvil.

Durante agosto, según la información oficial, las sedes programadas son:

Del 11 al 15 de agosto : Coalición Mexicana, 371 E 150th St., Bronx; y Bilingual Head Start, East Harlem Council for Human Services, 440 E 116th St., Manhattan. (Atención de 9 a 13.30 hs).

: Coalición Mexicana, 371 E 150th St., Bronx; y Bilingual Head Start, East Harlem Council for Human Services, 440 E 116th St., Manhattan. (Atención de 9 a 13.30 hs). Del 18 al 22 de agosto : MASA, 2770 3rd Ave., Bronx; y Mixteca Organization, Inc., 245 23rd St. #2, Brooklyn. (Atención de 9 a 13.30 hs).

: MASA, 2770 3rd Ave., Bronx; y Mixteca Organization, Inc., 245 23rd St. #2, Brooklyn. (Atención de 9 a 13.30 hs). Del 25 al 29 de agosto: Centro de Recursos Educativos para Adultos, 158 E 115th St., East Harlem; y Westhab Dayspring Community Center, 320 Walnut St., Yonkers. (Atención de 9 a 13.30 hs).

En todos los casos, la revisión de los documentos originales y la presencia física del solicitante son una parte fundamental del proceso. Por eso, antes de acudir, es necesario comprobar que la identificación, el acta de nacimiento y el resto de la documentación requerida coincidan con los datos del solicitante y se encuentren en condiciones de ser aceptados.