Eclipse Solar del 29 de marzo: hora y cómo ver el fenómeno en vivo desde Pensilvania

Se viene un importante fenómeno astronómico, el Eclipse Solar, que se producirá el 29 de marzo. Será visible en distintas regiones de la Costa Este de Estados Unidos y también en toda Europa Occidental.

De acuerdo con la NASA , la Luna pasará frente al Sol y lo bloqueará parcialmente , proyectando una sombra sobre partes del hemisferio norte. La parte central de la sombra lunar, donde el Sol aparecería completamente bloqueado, no alcanza la Tierra, por lo que no se podrá ver un eclipse solar total en esta ocasión.

Los espectadores verán un eclipse solar parcial en zonas de Norteamérica, Europa, África, el norte de Asia, pequeñas partes de Sudamérica, Groenlandia e Islandia, así como en una gran porción de los océanos Atlántico y Ártico.

La luna bloqueará de manera parcial al sol (NASA)

¿Cómo ver el fenómeno desde Pensilvania?

El estado de Pensilvania será uno de los privilegiados de Estados Unidos que podrá disfrutar de este evento astronómico que causa muchas expectativas. La NASA establece que los comienzos parciales se darán a partir de las 6:49 a.m y el pico máximo será a las 6:51 a.m. A las 7:08 a.m se espera que sea el final del eclipse parcial, que durará 22 minutos.

Se podrá observar una cobertura del 12% del disco solar, que es menor en comparación a otros sitios estadounidenses como por ejemplo Boston, que abarcará un 43%, Nueva York un 22% o Portland que alcanzará un 64%. El punto de mayor eclipse ocurrirá en Nunavik, Quebec, donde la Luna ocultará el 94% del Sol en el pico del eclipse.

Según Science Focus, de todos modos, si no se llega a un lugar donde el eclipse solar parcial sea visible el sábado, el Real Observatorio de Greenwich, con sede en el Reino Unido, transmitirá el evento en vivo a partir de las 10:00 a. m. GMT.

La importancia de tomar medidas de seguridad

Todos los que observen el eclipse solar deben usar protección ocular adecuada o un método de observación indirecta para proteger sus ojos.

Al ver un eclipse solar parcial directamente, se tiene que usar gafas de observación solar seguras (llamadas “gafas de eclipse”) o un visor solar portátil seguro en todo momento. Las gafas de eclipse no son gafas de sol comunes porque estas, por muy oscuras que sean, no son del todo seguras para observar el Sol.

Para ver un eclipse se deben tomar las medidas pertinentes ( Archivo) Servicio de Parques Nacionales vía NASA

Los visores solares seguros son miles de veces más oscuros y deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2. La NASA no aprueba ninguna marca específica de visores solares.

Otra recomendación importante es no mirar al Sol a través del lente de una cámara, telescopio, binoculares ni ningún otro dispositivo óptico mientras usa gafas de eclipse o un visor solar portátil. Los rayos solares concentrados quemarán el filtro y causarán lesiones oculares graves.