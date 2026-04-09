Qué pasó en el DMV de Pensilvania donde el ICE detuvo a 13 personas: hubo una denuncia

El pasado viernes 3 de abril, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a 13 personas en un centro del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) en el condado de Armstrong, en Pensilvania. Según trascendió, alguien alertó a los funcionarios sobre la presencia de supuestos indocumentados.

Cómo fue la detención del ICE en Pensilvania

En las afueras de un centro de expedición de licencias de PennDOT cerca de Kittanning, se desató el caos el viernes 3 de abril. Según los reportes, algunos ciudadanos que estaban en las inmediaciones llamaron a las autoridades para advertir sobre una presencia inusual de personas, entre ellas conductores de camiones con remolque.

Los agentes del ICE se llevaron detenidos a 13 migrantes indocumentados provenientes de Uzbekistán, Kirguistán y Turkmenistán Flickr/ICE - Flickr/ICE

Un testigo declaró a Fox News que se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) esa mañana tras observar una “cantidad inusual” de personas reunidas.

Los ciudadanos se sorprendieron al observar las largas filas en el interior del edificio y el estacionamiento repleto de vehículos. “Intenté llamar al ICE cuando me di cuenta de que había muchos extranjeros allí y nadie hablaba inglés”, indicó Gary Klingensmith, que vive frente al DMV, en declaraciones para CBS.

Frente al arribo de los agentes federales, muchos de los migrantes empezaron a correr y lograron escapar del arresto.

Según el DHS, uno de ellos se resistió a la detención y agredió a un oficial local. La información oficial indica que los detenidos provienen Uzbekistán, Kirguistán y Turkmenistán.

Por qué se desató el caos en el DMV que motivó la llegada del ICE

El escenario del viernes despertó incertidumbre entre los ciudadanos. Alexis Campbell, portavoz del Departamento de Transporte de Pensilvania (PennDOT), declaró que la afluencia masiva de camioneros al edificio podía ser resultado de una expiración masiva o a un ajuste necesario de registros clave.

“El centro de expedición de permisos de conducir de West Kittanning estaba tramitando actualizaciones de formularios médicos para los titulares actuales de permisos de aprendizaje comerciales o permisos de conducir no domiciliados”, expresó en diálogo con Fox News.

Son migrantes, fueron a sacar su licencia de conducir y el ICE los esperaba para detenerlos

Sin embargo, entre los grupos defensores de migrantes circula otra versión. Frontline Dignity, con sede en Pittsburgh, que se dedica a responder a incidentes con el ICE, sostuvo que la llegada de migrantes se debió a un error en la página del PennDOT.

“Un supuesto error en el sitio web está dirigiendo a las personas a la oficina del DMV de West Kittanning para la renovación presencial de la licencia de conducir comercial, pero el servicio no está disponible allí", escribió la organización en Facebook. Desde su lugar, el DHS declaró que el incidente “sigue bajo investigación”.

Los consejos para migrantes que son detenidos por el ICE en Pensilvania

En sus redes sociales, Frontline Dignity recomienda a los inmigrantes indocumentados que son testigos de operaciones del ICE seguir los siguientes consejos:

Evitar interferir .

. Observar y compartir solo lo que ve directamente .

. Intentar obtener el nombre del detenido y su país de origen si es seguro hacerlo.

y su país de origen si es seguro hacerlo. Compartir información de manera responsable y evitar la especulación.

Según una versión, el arribo masivo de migrantes al DMV de Pensilvania que derivó en una operación del ICE se debió a un error en la página web ICE

Este incidente surge en medio de la polémica en Pensilvania por los acuerdos de varios condados con el ICE para mantener bajo custodia a extranjeros en sus cárceles.

Según comunicó el grupo de defensa de migrantes, después de la organización y la presión pública, el condado de Erie ya no aloja a los detenidos del ICE en su prisión. Como parte de estos acuerdos, cinco condados de Pensilvania recibieron cerca de 21 millones de dólares en los últimos años.

En varios condados, aún continúa el debate público para decidir si se renuevan las alianzas con las autoridades federales.