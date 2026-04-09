El destino argentino que será el mejor del mundo para observar el eclipse solar anular de 2027

Desde hace ya varios años, los eclipses se volvieron acontecimientos turísticos, que se suman a la agenda de los viajeros que buscan experiencias diferentes. Y allá van, como cazadores, al lugar de la Tierra que los convoque.

La próxima gran cita para ver un eclipse solar anular será en una franja de Chubut, Río Negro y la provincia de Buenos Aires. La zona patagónica, con Esquel como destino más conocido, es considerada el mejor lugar del mundo para ver este evento astronómico, llamado anillo de fuego, que tendrá lugar el 6 de febrero de 2027.

Este fenómeno no se volverá a repetir en esta parte del mundo hasta diciembre de 2048.

Según informa una nota sobre predicciones en la revista Si Muove, editada por el planetario Galileo Galilei de Buenos Aires, el eclipse anular de sol en la Argentina comenzará en el océano Pacífico Sur y finalizará en la costa occidental africana, al sur de Nigeria, y nuestro país queda casi en el centro.

Rituales para aprovechar la energía del eclipse solar anular Gemini

La publicación detalla que la anularidad recorrerá buena parte de la costa atlántica de las provincias de Buenos Aires y Río Negro, además del sur de Río Negro y el norte de Chubut. San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, Mar de Ajó, Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Miramar, Necochea, Claromecó, Bahía Blanca, Bahía San Blas (en la provincia de Buenos Aires); El Cóndor, San Antonio Oeste, Las Grutas, Valcheta, Ingeniero Jacobacci y El Bolsón (en Río Negro); Lago Puelo, Esquel y Trevelin (en Chubut) son algunas de las localidades principales donde se podrá disfrutar de la anularidad, que durará casi 8 minutos en la zona central.

Cerca de la cordillera, el eclipse comenzará a las 10:22, la anularidad se producirá entre las 11:51 y 11:59, y finalizará hacia las 13:34. Sobre la costa bonaerense, todo ocurrirá unos 20 minutos más tarde. En el resto del país será parcial: 81% en Buenos Aires, 63% en Córdoba, 68% en Misiones; 81% en Sarmiento, Chubut; y 53% en Ushuaia. (Ver figura 09).

Un eclipse solar anular es un fenómeno astronómico en el que la Luna, al estar lejos de la Tierra, se interpone entre el Sol y nuestro planeta, pero no cubre totalmente al disco solar, dejando visible un anillo de luz brillante o “anillo de fuego”.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, se podrá ver un anillo de fuego perfecto, que oscurecerá el paisaje y transformará todo el entorno, una experiencia única, de gran belleza y con alto impacto turístico, al ser anhelada por curiosos de la astronomía, fotógrafos, científicos, periodistas y turistas de todo el mundo.

Esquel ya se prepara, según informaron desde la Secretaría de Turismo de la ciudad chubutense, para recibir a los miles de visitantes que llegarán para ponerse los anteojos y disfrutar de este regalo que llega del cielo.

Los paisajes de Esquel en otoño, el destino epicentro del eclipse

Se ampliará alojamiento en Esquel y Trevelin con campamentos astronómicos con baños, comidas, enchufes y noches de astroturismo. También se ofrecerán guías de turismo capacitados para el evento y se entregarán anteojos apropiados.

El Viejo Expreso Patagónico – La Trochita, uno de los últimos trenes a vapor del mundo, con trocha angosta de 75 cm de ancho, realizará una salida especial.

La Trochita realizará una salida especial para ver el eclipse

“El trayecto del eclipse cruzará exactamente por Esquel, Trevelin, Nahuelpan y parte del Área Natural Protegida Piedra Parada. Su duración será de 3 horas y 12 minutos en la fase parcial y 7 minutos y 31 segundos en la etapa anular, momento preciso en el que la Luna se ubicará entre el Sol y la Tierra formando un anillo de fuego”, explica Pablo Gerez, de Chubut Explorers y guía de turismo, especializado en experiencias, naturaleza y astroturismo.

También destaca: “La zona de Esquel y Trevelin será uno de los mejores lugares del mundo para observar el eclipse, por donde pasará la franja central cuando la Luna proyecte la sombra sobre la superficie de la Tierra. Y será también una gran oportunidad para la provincia de Chubut, ya que no se volverá a repetir en esta parte del mundo hasta diciembre de 2048”.

¿Por qué la zona de Esquel es el mejor lugar del mundo para este eclipse? Desde la Secretaría de Turismo detallan:

-Por la trayectoria: el eclipse cruza exactamente a 10 kilómetros de la ciudad de Esquel, muy cercano a la localidad de Trevelin, la comunidad Nahuelpan y la zona cercana a Piedra Parada, lo que permitirá observar el anillo de fuego con mayor precisión que en otros sitios de la Patagonia.

-Por la falta de contaminación: si bien la trayectoria del eclipse es similar a la de ciudades de la costa atlántica bonaerense, Esquel y la región son lugares con escasa actividad industrial y menor contaminación lumínica. Esta región cuenta con una calidad de clase mundial en cuanto a la pureza de sus cielos: noches de oscuridad profunda y estrelladas, y cielos azules con vistas amplias durante el día.

-Por su entorno natural: entre la estepa patagónica y el bosque andino, el entorno natural convierte al lugar en el destino ideal para la observación de eventos astronómicos. Asimismo, Esquel es un punto de partida 360° para la aventura y diferentes experiencias.

Sitios destacados para observar el eclipse

-Ciudad de Esquel: A diferencia de otros sitios de la Patagonia y del país, para contemplar el eclipse no es necesario trasladarse cientos de kilómetros. Tranquilamente se puede observar desde el patio de algún hospedaje, miradores cercanos a la ciudad, campamentos astronómicos o el centro de Esquel.

-Estación Nahuelpan: a 20 kilómetros de Esquel, este sitio es uno de los más precisos para observar el eclipse, ya que la trayectoria exacta se encuentra a 500 metros de la Estación Nahuelpan, a donde arriba La Trochita.

-Laguna La Zeta: A solo 4 kilómetros de Esquel, la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta es un lugar rodeado de naturaleza, tranquilidad y conexión auténtica. Cuenta con un parador con propuestas gastronómicas, alquiler de kayaks, bicicletas de agua y bicicletas de montaña. Otra combinación excepcional para la observación del evento sideral.

-Ruta 259: Entre Esquel y Trevelin, se encuentra otro de los sitios más precisos en la trayectoria del eclipse. Entre ambas ciudades, podrá observarse con total perfección el anillo de fuego que se vislumbrará en el cielo. Una opción ideal para quienes busquen la perfección, como los amantes de la fotografía de naturaleza.

Piedra Parada, a 125 kilómetros de Esquel, también será escenario del fenómeno Sebastián Pani

-Área Natural Piedra Parada: A 125 kilómetros de Esquel, Piedra Parada resguarda la mística y el enigma de la meseta chubutense, con sus formaciones rocosas, vestigios de la actividad volcánica de hace 55 millones de años. Se requiere mayor traslado y logística, al ser un sitio alejado de la ciudad, pero ideal para quienes buscan la desconexión y el contacto con algo diferente.