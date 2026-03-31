Llega el eclipse solar más largo de la historia: no se repetirá en 157 años

El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha confirmada y genera una enorme expectativa en la comunidad científica y en los aficionados a la astronomía. Se trata de un evento único que no volverá a repetirse en condiciones similares hasta dentro de 157 años.

El fenómeno ocurrirá el próximo 12 de agosto y permitirá ver cómo durante unos minutos el cielo se oscurece por completo en pleno atardecer, en una postal que promete ser inolvidable. Según expertos en astronomía, el evento será visible de forma total en zonas muy específicas del planeta. Entre los lugares privilegiados se encuentran:

El extremo norte de Siberia

El oeste de Islandia

Groenlandia

Gran parte del norte de España

Además, en algunas regiones del nordeste de Portugal —como Guadramil y Rio de Onor— la totalidad podrá observarse apenas por unos segundos. En estos puntos, el evento tendrá su momento más impactante cuando la Luna cubra completamente al Sol, lo que generará un oscurecimiento total del cielo.

La Luna cubrirá por completo el disco del Sol y proyectará su sombra sobre una franja estrecha de la Tierra el 12 de agosto de 2026 (Foto: FreePick)

Las etapas del eclipse

Según previsiones científicas, el eclipse se desarrollará en tres etapas principales:

Inicio: 19:30 (primer contacto entre la Luna y el Sol)

19:30 (primer contacto entre la Luna y el Sol) Fase total: 20:27 (oscuridad completa)

20:27 (oscuridad completa) Finalización: 21:30

El hecho de que ocurra durante el atardecer lo vuelve aún más espectacular, ya que combinará la caída natural de la luz con el oscurecimiento provocado por el eclipse. Ideal para tomar fotos para el recuerdo.

¿Por qué suceden los eclipses solares?

Los eclipses solares se producen cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y bloquea completamente la luz solar desde ciertos puntos del planeta. Sin embargo, no ocurre todos los meses porque la órbita lunar suele pasar por encima o por debajo del Sol. Solo en ocasiones específicas se alinean perfectamente, permitiendo que la sombra de la Luna se proyecte sobre la Tierra.

Por eso, se los considera eventos poco frecuentes y son altamente valorados por la ciencia y el público general. Para los astrónomos, por ejemplo, representan una oportunidad única para estudiar la corona solar —la capa más externa del Sol—, analizar el comportamiento de la radiación y obtener datos que no pueden observarse en condiciones normales debido al brillo solar. También permiten mejorar modelos sobre la dinámica del sistema solar y poner a prueba instrumentos científicos en condiciones excepcionales.

¿Cúando llega el eclipse solar total y cómo verlo?

¿Cómo disfrutar del eclipse solar sin dañar la vista?

A pesar de lo impactante del evento, especialistas de la American Academy of Ophthalmology advierten que mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños irreversibles en la retina. Entre los riesgos se encuentra la llamada retinopatía solar, que puede derivar en pérdida parcial o total de la visión. Para observarlo de forma segura, se recomienda:

Utilizar anteojos especiales para eclipses certificados bajo norma ISO 12312-2.

Revisar que los filtros no estén rayados o dañados.

Supervisar a los niños durante la observación.

No mirar el Sol a través de cámaras, telescopios o binoculares sin filtros adecuados.

El único momento en el que se puede mirar directamente sin protección es durante la fase de totalidad, cuando el Sol queda completamente cubierto.