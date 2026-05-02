Elecciones en Pensilvania: se acerca la fecha límite para inscribirse y votar en 2026

El calendario electoral de Pensilvania entra en cuenta regresiva y la legislación estatal establece que toda persona que quiera participar en las próximas elecciones debe estar inscrita como votante al menos 15 días antes del día de la votación. Ese plazo aplica tanto para elecciones primarias (19 de mayo) como generales (3 de noviembre).

Reglas y fechas clave para inscribirse en Pensilvania

El portal oficial del estado de Pensilvania indica que, para votar, es obligatorio inscribirse al menos 15 días antes de cada elección, sin excepciones.

Las próximas elecciones en Pensilvania son el 19 de mayo Imagen de Freepik

Esto significa que la fecha límite concreta cambia en función del calendario: para unas primarias o una elección general, el último día de registro será siempre 15 días antes de la jornada en las urnas.

La norma rige en todo el estado, de Filadelfia a Pittsburgh, sin importar el condado. El horario límite también varía de acuerdo al tipo de trámite. Mientras las solicitudes en línea se pueden enviar hasta las 23.59 hs del día tope, los formularios entregados en persona o por correo deben llegar a la oficina electoral del condado antes del cierre administrativo de esa jornada.

Cómo registrarse para votar: en línea, por correo y en persona

La guía oficial en español del gobierno estatal detalla que una persona elegible puede inscribirse para votar en Pensilvania de tres maneras principales: en línea, por correo o de forma presencial en distintas oficinas públicas.

Quienes prefieran el papel pueden imprimir el formulario estatal, completarlo y enviarlo por correo a la oficina de registro de votantes de su condado Thomas Slusser - The Tribune-Democrat

El canal más rápido es el formulario digital de inscripción de votantes del estado, al que se puede acceder desde computadoras, tabletas o teléfonos móviles. La solicitud es revisada por la oficina electoral del condado y, una vez aprobada, el votante recibe una tarjeta de inscripción por correo.

Quienes prefieran el papel pueden imprimir el formulario estatal, completarlo y enviarlo por correo a la oficina de registro de votantes de su condado o entregarlo personalmente en esa dependencia.

De igual modo, es posible inscribirse en los Centros de Licencias de Conducir y Fotografía del Departamento de Transporte de Pensilvania (PennDOT), donde desde 2023 toda persona que obtiene o renueva una licencia o identificación y cumple con los requisitos de elegibilidad pasa de manera automática a un proceso de registro de votantes, salvo que opte por no participar.

Requisitos y recomendaciones para nuevos votantes latinos

Para inscribirse es necesario ser ciudadano de Estados Unidos al menos un mes antes de la elección, residir en el distrito electoral donde se desea votar por lo menos 30 días antes de la jornada y tener 18 años o más el día de la elección.

Para inscribirse es necesario ser ciudadano de Estados Unidos al menos un mes antes de la elección Bryon Houlgrave - FR172027 AP

Quienes ya están registrados no necesitan volver a inscribirse, a menos que hayan cambiado de nombre, domicilio o afiliación partidaria. En esos casos, el propio portal estatal ofrece formularios para actualizar la inscripción y herramientas para verificar en línea si el registro está activo y correcto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.