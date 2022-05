“Perturbados”: Trevor Reed contó cómo era su celda en Rusia y dijo que pensó en su muerte

Trevor Reed, el estadounidense detenido en Rusia durante años y al que liberaron el mes pasado por un intercambio entre Washington y Moscú, contó cómo fue ese periodo y qué sintió al momento de su liberación en la entrevista: Finalmente en Casa, con Jake Tapper de la cadena CNN. Este estudiante y exmarine dijo que mientras estaba en cautiverio no se permitió tener esperanza porque era un signo de debilidad. Fue retenido en un centro psiquiátrico, en una celda con otros siete prisioneros, “realmente perturbados” y con problemas de salud mental graves. La mitad de los que estaban en esa celda, expresó, tenían condenas por múltiples asesinatos y agresiones sexuales: “No quería tener esperanza de ser liberado y que de alguna manera me quitaran eso”.

Las paredes de la celda, de acuerdo con el relato de Reed, tenían sangre de prisioneros que se habían quitado la vida o que la habían perdido a manos de sus compañeros. Andaban como zombis, el váter era un agujero en el suelo y las heces sobresalían por todas partes.

El infante de marina Trevor Reed (Crédito: freetrevorreed.com)

“¿Sentiste que podrían matarte?”, lo cuestionó Tapper, a lo que Reed respondió: “Sí. Pensé que era una posibilidad”.

Detalló que el miedo era latente y que llegó al punto de no poder dormir hasta por dos días por temor a sus compañeros. Cree que fue enviado a ese lugar como un castigo por sus esfuerzos de apelar su condena.

¿Qué hizo Trevor Reed?

Trevor, de 29 años, era estudiante de la Universidad del Norte de Texas. En mayo de 2019, llegó a Moscú con visa de turista y vivía con su novia. Un año más tarde su vida cambió, en junio de 2020, fue sentenciado a nueve años de prisión, acusado de haber puesto en peligro la vida y salud de agentes de policías rusos en un altercado previo. Presuntamente, se resistió a su detención cuando estaba ebrio y agredió a unos agentes, algo que él y su familia negaron.

Su liberación en abril de este año fue un intercambio, Washington liberó al ciudadano ruso Konstantin Yaroshenko, en prisión desde 2010 tras recibir una condena de 20 años de cárcel por tráfico de drogas en el país norteamericano, que lo absolvió de su sentencia.

La liberación de Trevor

El padre de Trevor Reed, Joey, junto a un cartel que pedía la liberación de su hijo

Una mañana, Reed fue recogido en una furgoneta y lo pusieron en un avión con destino a Turquía. Una vez que el avión estuvo en la pista, él no sabía qué pasaba. Los oficiales rusos le explicaron cómo funcionaría el intercambio: “Tenemos un hombre allí en Estados Unidos; un avión estadounidense volará aquí, aterrizará junto a nosotros. Usted dejará el avión y él dejará el avión. Cruza la pista y súbete a tu propio avión”, recordó.

“Yo estaba como, ‘No’”, expresó mientras esbozaba una sonrisa. “Este tipo tiene que estar jod... conmigo”.

Roger Carstens, el enviado especial de EE.UU. para asuntos de rehenes, subió a la aeronave para identificarlo y, como de película, tanto él como Yaroshenko se cruzaron en la pista.

Lo primero que el exmarine hizo tras salir de Turquía fue comer bistec y llamar a sus padres.

Reed le dijo a Jake Tapper en la entrevista, que se transmitió el domingo en la noche, que no ha sido fácil asimilar todo su proceso. “Los últimos días han sido más reales para mí, pero hay un momento en el que simplemente no aceptas eso en absoluto. Que estás de vuelta. No puedes entender que en realidad eres libre”, expresó.

ARCHIVO - La foto de Trevor Reed, veterano de los Marines preso en Rusia, se encontraba en el parque Lafayette cerca de la Casa Blanca, 30 de marzo de 2022, en Washington. Connecticut.(AP Foto/Patrick Semansky, File)

A diferencia de otros casos, en este hubo una combinación de hechos que permitieron que el exmarine volviera a casa, incluidos el activismo de su familia que llevó a una reunión con Biden y la actual situación que se vive con las tensiones entre Rusia y Ucrania. Sus seres queridos no perdieron la esperanza durante su encarcelamiento y fueron los únicos parientes de un detenido que han tenido audiencia con el presidente para presentar su caso.

Los funcionarios llevaban algún tiempo buscando cómo conseguir la liberación de Reed, que ahora que volvió a su país prometió continuar con su activismo para que se haga justicia por los estadounidenses detenidos ilegalmente en el extranjero.