Pese a los reclamos de López Obrador y Arce, EE.UU. insiste en no incluir en la Cumbre de las Américas “a países que no respetan la democracia”

WASHINGTON.- Cuando queda menos de un mes para que se inaugure la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, el gobierno de Estados Unidos aún no extendió las invitaciones oficiales, pero dejó en claro que no cuenta con Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que provocó críticas de La Habana y una amenaza del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que supeditó su participación en el encuentro a que se invite a esas naciones.

Este martes por la noche también se sumó el presidente de Bolivia, Luis Arce, que anunció que no asistirá a la cumbre si Estados Unidos “persiste” en su decisión de excluir a otros países, asumiendo la misma posición que México. ”Reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”, afirmó el mandatario.

(Hilo) Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de #Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma. pic.twitter.com/aicTZxYnWm — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) May 11, 2022

Tras las advertencias de López Obrador y Arce, el funcionario norteamericano Brian Nichols, un diplomático de larga trayectoria y con amplia experiencia en América Latina, que ahora ocupa el cargo de subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, defendió en una entrevista con el diario español El País que no se invite a naciones que no respetan la democracia. Eso supone una amenaza de partida para una cumbre que aún no concretó su agenda pese a la cercanía del evento.

Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental Archivo

Nichols aseguró en la entrevista que en ella se tratarán temas de desarrollo, salud, ecología y también de inmigración, y defendió desde el punto de vista teórico el derecho de las personas a emigrar.

“En mis declaraciones públicas ya he dado mi opinión de la poca probabilidad de la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Las invitaciones son responsabilidad de la Casa Blanca y las invitaciones formales aún no han salido de la Casa Blanca”, señaló el funcionario. “También ha dicho que nuestra base en el hemisferio es la democracia. Tenemos la Carta Democrática de las Américas, la Carta de la OEA, las declaraciones de Quebec y Lima. Hay un sentimiento y una visión democrática en las Américas y vamos a respetar eso. Y, por lo tanto, no nos parece conveniente incluir a países que falten al respeto a la democracia”, añadió.

“Estamos en el proceso de las reuniones del grupo de implementación de la cumbre, se han realizado visitas de avanzada por parte de muchos países de la región. Estamos en el proceso de finalizar los compromisos políticos dentro de la cumbre como gobernanza democrática, salud y resistencia a las pandemias, transición energética limpia, futuro verde y transformación digital, que son los cinco compromisos esenciales de los líderes para la cumbre. También estamos enfocados en combatir la desinformación que corroe la democracia al socavar la confianza de los ciudadanos en el gobierno y los medios”, señaló Nichols a El País.