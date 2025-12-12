Petróleo cierra a la baja por tensiones geopolíticas y el temor a una sobreoferta

Los precios del petróleo cerraron ligeramente a la baja el viernes, en medio de las tensiones geopolíticas en Ucrania y en Venezuela y con la perspectiva de un excedente de crudo en el mercado global.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, cayó un 0,26% a US$61,12.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para enero bajó un 0,28% a US$57,44.

"La guerra en Ucrania y el aumento de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos" son la razón por la que los precios no están bajo "una presión aún mayor", explicó Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su frustración ante la falta de resultados en las negociaciones para acabar la guerra en Ucrania.

Una resolución del conflicto devolvería barriles al mercado si se levantan las sanciones impuestas a Moscú y Ucrania cesa los bombardeos a infraestructura petrolera rusa.

Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos anunció el jueves nuevas sanciones contra las compañías navieras que operan en Venezuela y contra familiares del presidente Nicolás Maduro.

Pero "por ahora, el mercado no prevé un riesgo de interrupción del suministro", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

De manera paralela, "la perspectiva de un exceso de oferta sigue elevada y debería continuar presionando los precios", dijo Lambrecht.

El incremento en las cuotas de producción de la OPEP desde abril ha ayudado a disparar el suministro de crudo en el mercado, llevando a la baja los precios en los últimos meses.

La organización confirmó, en su última reunión, que pausará los aumentos de producción en el primer trimestre de 2026.