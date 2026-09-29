Piden aprobar la ley “Dream and Promise” para blindar el EAD y el TPS: “Estamos perdiendo médicos y cuidadores”

Líderes sindicales, profesionales de la salud y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes se movilizaron para exigir la aprobación del proyecto de ley American Dream and Promise Act of 2025. La medida ofrecería protección a muchos trabajadores sanitarios en Estados Unidos que enfrentan el riesgo de deportación tras la pérdida de permisos de trabajo y el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Reclaman al Congreso aprobar la Dream and Promise Act

La vicepresidenta del sindicato 1199SEIU para la región de Rochester, Tracey Harrison, encabezó los reclamos en el campus del Centro Médico de la Universidad de Rochester el 24 de septiembre.

La activista destacó que casi el 20% de los cuidadores en hospitales, hogares de ancianos y atención domiciliaria nació fuera del país.

El American Dream and Promise Act contempla una vía hacia la residencia permanente para determinados migrantes que tuvieron o fueron elegibles para el TPS Fotomontaje editado con IA

En ese marco, la dirigente sindical advirtió sobre el impacto del fin de las protecciones legales para el personal sanitario. Al respecto, según 13 Wham ABC, declaró: “Cuando cancelamos el estatus de protección temporal para países, no renovamos los permisos de trabajo para beneficiarios de DACA e implementamos nuevas prohibiciones de viaje a otros inmigrantes”.

Asimismo, Harrison continuó: “Perdemos médicos que nos atienden durante una crisis y brindan atención preventiva; trabajadores de atención domiciliaria que ayudan a nuestros padres, abuelos y seres queridos con discapacidades a vivir en casa con dignidad; trabajadores de apoyo técnico que ayudan a mantener estériles las instalaciones de salud para prevenir la propagación de enfermedades”.

Junto a los representantes de 1199SEIU, la presidenta de la Asociación de Enfermeros de Nueva York, Nancy Hagans, y los voceros del Consejo Laboral Central demandaron una solución legislativa. Los manifestantes insistieron en que la pérdida de permisos de trabajo afecta la operatividad de los centros asistenciales en todo el país.

DACA, TPS y EAD: qué propone la American Dream and Promise Act de 2025

La ley Dream and Promise establece un camino hacia la residencia permanente para beneficiarios del TPS y DACA. Según su texto oficial, el proyecto, reintroducido en febrero de 2025 en la Cámara de Representantes, busca la restitución de la condición legal de tres categorías de inmigrantes:

Jóvenes indocumentados (“Dreamers”): personas que ingresaron a EE.UU. a los 18 años de edad o más jóvenes, mantuvieron presencia física continua desde el 1° de enero de 2021 y cuentan con estudios secundarios, vocacionales o universitarios. Incluye a beneficiarios de DACA y a hijos de trabajadores con ciertas visas de no inmigrante (como E-1, E-2, H-1B y L).

Además, el American Dream and Promise Act contempla la cancelación de las órdenes de expulsión para los migrantes aplicables Fotomontaje generado con IA

Titulares o elegibles para el TPS : nacionales de países que contaban con designación de TPS al 1° de enero de 2017 (o elegibles para ello) y que acrediten al menos tres años de presencia física continua en EE.UU.

: nacionales de países que contaban con designación de TPS al 1° de enero de 2017 (o elegibles para ello) y que acrediten al menos tres años de presencia física continua en EE.UU. Beneficiarios de Salida Forzada Diferida (DED): personas elegibles para DED al 20 de enero de 2021 con un mínimo de tres años de presencia continua en el país.

El proyecto contempla la cancelación de las órdenes de expulsión y garantiza la renovación de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) para estas categorías, que abarcan a muchos cuidadores y trabajadores de la salud.

En la actualidad, el proyecto de ley permanece en las comisiones parlamentarias del Congreso. Los grupos defensores intensifican las gestiones políticas para lograr la votación del dictamen antes del cierre del ciclo legislativo.

Hospitales de Nueva York advierten bajas de personal por cambios en TPS

Las restricciones migratorias aplicadas por el gobierno federal provocaron la baja de empleados en varios hospitales neoyorquinos. En ese marco, Hagans confirmó que el Centro Médico Maimonides registró la pérdida de dos docenas de trabajadores de la salud.

El pedido de la organización CASA por la liberación del pastor con TPS

De forma paralela, empleados del Hospital Lenox Hill reportaron la baja de tres compañeros por la revocación de la autorización de empleo ligada al programa para Haití. La medida siguió a un fallo de la Corte Suprema en junio que autorizó el cierre de dicho programa migratorio.

Por su parte, de acuerdo con Pix 11, la Casa Blanca sostuvo de manera oficial que el TPS es un programa de carácter transitorio. Sin embargo, los dirigentes sindicales advirtieron que la partida del personal extranjero causará demoras prolongadas en la atención de los pacientes.