Pidió el menú vegano en un vuelo y lo que le dieron la dejó sin palabras

Una mujer canadiense expuso la terrible experiencia que vivió durante un vuelo, luego de haber solicitado el menú vegano. Regularmente, cuando un pasajero lo pide, le dan alimentos a base de plantas, sin ningún tipo de proteína animal o derivados, como huevos, leche o miel. En un contraste, a ella le ofrecieron solo una botella de agua.

La usuaria @thekindtraveler decidió hacer un video de TikTok para narrar su travesía y se volvió viral. Según contó, volaba en una aerolínea canadiense por un largo trayecto y tenía hambre. “Cuando estás en un vuelo de Air Canada durante más de diez horas y pides comida vegana”, escribió en la descripción.

En las imágenes se ve solo una botella pequeña sobre su mesa desplegable y hasta bromea con la situación al decir que también le dieron una servilleta y que ese era su segundo plato. En el clip también se muestra decepcionada y lo único que hace es mover la cabeza de un lado a otro, como signo de inconformidad.

Asimismo, la tiktoker aclara que no había tenido la oportunidad de llevar sus propios snacks por falta de tiempo de prepararlos: “Hubo tantos problemas, además de no tener comida en mi camino de regreso, pero estoy agradecida de haber llegado a salvo. Antes de decir que debí llevar mi propia comida, quiero decirles que siempre lo hago, pero este ya era un vuelo con un retraso/cancelación de 24 horas, no tenía oportunidad para preparar nada”.

Afortunadamente, no todo se tornó turbio durante el vuelo, ya que hubo gente dispuesta a ayudarla. Un integrante de la tripulación de cabina decidió conseguirle alimentos para que no estuviera todo el vuelo sin comer, según el relato de la mujer: “Mi agradecimiento para la amable azafata que me consiguió panes de fruta y cena de clase ejecutiva”.

El video dura tan solo seis segundos y fue publicado originalmente 2022. Hasta el momento, acumula 1,9 millones de reproducciones y miles de opiniones de todo tipo. Al día de hoy, un año después, la tiktoker todavía recibe comentarios de personas que se dijeron sorprendidas por la atención que le brindaron en ese vuelo y por la falta de variedad para las personas que no consumen alimentos de origen animal.

Esta fue la "segunda comida" de la pasajera @thekindtraveler/TikTok

Opciones para volar con un programa alimenticio restringido

En los comentarios, la comunidad virtual lamentó la experiencia por la que tuvo que pasar la mujer canadiense, pero también hubo algunas personas que la criticaron y que le recriminaron no haber reservado su comida vegana con antelación. Sin embargo, ella se defendió y aseguró que la aerolínea había confirmado su pedido “con mucha anticipación”.

Por otro lado, algunos usuarios contaron sus experiencias parecidas: “Volé en business, ordené la comida vegetariana, se la dieron a otro pasajero. Eso fue divertido”; “Volé con Delta cuando era vegano. Mi comida era un bollo pequeño con tres rebanadas de calabacín”; “Yo volé en clase ejecutiva durante 14 horas y se olvidaron de servirme el desayuno”, escribieron en las reacciones del clip.

