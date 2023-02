Pintaron una paloma de rosa para una celebración y su decisión fue repudiada por todos

escuchar

Cada vez son más los padres que deciden festejar la revelación del género del bebé, en la que todos se enteran si será niño o niña a través del color azul o rosado. Sin embargo, en Estados Unidos esto se salió de control y un hombre decidió pintar una paloma para anunciar la tan esperada llegada y su decisión fue condenada por los rescatistas de aves locales.

El reveal gender es una costumbre que nació en Norteamérica y poco a poco se extiende en el resto del mundo. Consiste en que los padres hacen una fiesta decorada mitad azul y mitad rosa, y el momento cumbre es cuando revelan, entre los dos, de qué sexo será el bebé: algunos pinchan un globo o patean una pelota para ver el color del interior.

Así quedó Flamingo, la paloma doméstica que fue teñida de rosa Facebook: Wild Bird Fund.

Una familia decidió seguir con la tradición, pero en su lugar, pintaron una paloma de color rosa que liberaron por los aires de Nueva York, Estados Unidos. No obstante, un hombre la encontró desnutrida y sin la posibilidad de volar en los alrededores del Madison Square Park.

La noticia fue difundida por Wild Bird Fund, un centro educativo de la ciudad y de rehabilitación de la ciudad que atiende aves heridas. Esto llegó a los medios de comunicación locales y a las redes sociales, las cuales se indignaron con esta insólita decisión que tomó la familia y que no es la primera vez que sucede, según los rescatistas.

“Las palomas vienen en muchos colores y plumajes diferentes, pero el rosa no es uno de ellos. Esta es una paloma real doméstica que fue teñida deliberadamente de este color y liberada. Este pobre pájaro ya tiene bastante difícil su vida como pájaro doméstico, incapaz de encontrar comida en la naturaleza, volar bien o escapar de los depredadores”, indicó la organización en el comunicado.

Los rescatistas tuvieron que bañar reiteradas veces al animal al cual bautizaron Flamingo, para poder sacarle el color que, en principio, se creía que era tintura para el pelo.

“Ser de un color brillante e inusual lo hace aún más un objetivo para animales mayores. También muestra signos de desnutrición a largo plazo. Afortunadamente, una persona amable la rescató de Madison Square Park, y ahora está a salvo en cuidado”, manifestó el mensaje de la Wild Bird Fund.

“Está débil y lucha para no vomitar la comida”, indicaron desde la organización y Stephanie Schick, una de sus trabajadoras, manifestó su fastidio con esta tendencia que crece entre los estadounidenses.

“He visto un gran aumento en el teñido de pájaros para fiestas de revelación de género y otros eventos ridículos. Me revuelve el estómago”, sentenció.

Desde aquella organización indicaron que estas palomas domésticas no tienen que ser liberadas en la naturaleza, ya que no tienen instinto de supervivencia, pero también recalcaron que no tienen que ser utilizadas para las celebraciones y, mucho menos, teñir su plumaje.

Para el reveal gender hay un sinfín de productos destinados a ese emotivo momento, antes de pintar un animal y dejarlo a su merced.

