Es cantante y se volvió viral por su desopilante manera de buscar un departamento para alquilar: “Me escribieron de todo el país”

Celeste Dondero, una profesora de canto oriunda de General San Martín, en Buenos Aires, se volvió viral en las redes sociales por mostrar el particular jingle que realizó tras frustrarse por no encontrar un alquiler adecuado para vivir. “Traté de usar las herramientas disponibles para ayudarme en la búsqueda”, explicó en diálogo con LA NACION.

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió un clip del instante en el que comienza a entonar la canción que se convirtió en una suerte de descargo. “Hice un jingle porque busco un alquiler y no encuentro… En el último lugar que pregunté me pidieron tres recibos de sueldo. ¿Qué les pasa? De tres personas diferentes, yo no sé si me expliqué. Necesito un dos ambientes, no pedí la Torre Eiffel”, comenzó cantando.

El jingle del alquiler que se volvió viral

“Yo buscaba algo por San Martín o cercano. Con mi novio agradecemos si querés compartir algún dato. Es para marzo”, expresó, mientras hacía un gesto de incertidumbre. “Hice un jingle porque me quiero mudar y soy buena inquilina, me querés de vecina. Las inmobiliarias piden para entrar un riñón, la vejiga, y yo quisiera conservar mis órganos en su lugar. Si tenés una data, avisá”, cerró con humor.

“Atención. Busco departamento dos ambientes, zona General San Martín (o alrededores, incluso en CABA, pero no muy lejos). Quisiera no perder ningún órgano. ¿Me ayudas a compartir?”, fue la descripción que dejó junto al posteo.

En diálogo con este medio, se refirió a los motivos por los cuales tomó la decisión de innovar de esta manera y explicó: “Yo soy artista. Canto y doy clases, por eso traté de usar las herramientas disponibles para ayudarme un poquito en la búsqueda. Jamás esperé que se hiciera tan viral, y con esto me refiero a que me escribieron de toda la Argentina, pero también de otros países. Es una locura”.

Frente a este escenario, sostuvo que, su principal idea, fue transformar esta situación angustiante y de crisis con un poco de humor y arte. “Eso es algo que suelo hacer en general en mi vida, una forma de canalizar que me ayuda mucho a sobrellevar situaciones que pueden no estar tan buenas. Y esa es la historia de este jingle, que además me hizo dar cuenta de que hay un montón de gente en la misma situación y me alegra saber que muchos me dijeron que se rieron un rato cuando vieron esto “, subrayó.

Celeste es cantante y creadora de contenidos Gentileza

Respecto de hace cuánto tiempo se encuentra en la búsqueda de un alquiler para vivir y el resultado que obtuvo tras la publicación, detalló: “Estoy hace ya un par de meses. Lo que más me impactó es la generosidad de la gente, la buena onda que me llegó de todas partes ofreciendo ayuda y las dimensiones que cobró en las redes. Despertarte un día y que, por ejemplo, te sigan grandes como Ismael Serrano, es una locura que todavía mi cerebro está intentando comprender”.

Por último, y con relación a la repercusión que se generó, Celeste aseguró que aún no toma dimensión de todo lo que vivió en estos días. “Nunca jamás me hubiera imaginado. Todavía estoy sorprendida… Quiero darle las gracias a toda la gente que se acercó a tirar buena onda”.

Entre los comentarios que recibió el video, la mayoría de los usuarios resaltaron su original idea. “Más allá de tu desesperación de conseguir un alquiler, te juro que me alegraste y me sacaste una sonrisa con tu música. Ojalá consigan algo”, comentó uno de ellos. Mientras que otro, escribió: “Yo declaro este jingle como himno nacional de los inquilinos”.

Algunas reacciones de los usuarios en la publicación de Instagram Instagram @CelesteDondero

Con la aclaración incluida por parte de Celeste, el posteo en cuestión de días logró más de 100 mil likes o “me gusta”, 975 mil reproducciones y acumula anécdotas, opiniones, reacciones positivas y comentarios de todo tipo.