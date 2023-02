Normalicemos los normal: los alarmantes números detrás de la campaña de Kotex que se volvió viral.

escuchar

¿Sabías que cuatro de cada 10 niñas se sienten incómodas de ir a la escuela cuando están menstruando? No solo eso, una de cada 10 recibe la información necesaria sobre este tema y tres de cada 10 siente vergüenza a la hora de comprar los productos higiénicos. A partir de estos datos de una encuesta de U-Report Argentina Desafíos, nos preguntamos: ¿Cómo puede ser que existan tantos estigmas alrededor de la salud menstrual?

Menstruar es normal. Sin embargo, por muchos años se vio como algo vergonzoso y limitante logrando así que la sociedad tenga percepciones erróneas sobre el simple hecho de “ser mujer”.

“Amiga, ¿estoy manchada?”, “¿Me acompañas al baño así no se dan cuenta que busco una toallita?”, “¿Se me nota el hilo del tampón?”. Frases como estas fueron repetidas por todas, o la mayoría de las mujeres. ¿Por qué? Porque durante décadas la menstruación fue sinónimo de vergüenza, inseguridad y vulnerabilidad.

De esta manera, Kotex lanzó su campaña “Normalicemos lo normal” con el objetivo de romper con los tabúes de la menstruación y fomentar la educación e información tanto para sus consumidoras como para también los usuarios varones. Porque se trata de un compromiso social en el que todas y todos deben involucrarse.

Hay tanta desinformación sobre la salud menstrual que la misma repercute directamente en la presencia de obstáculos en el futuro de las niñas y, por qué no también, en el de las mujeres adultas. La marca líder en protección femenina comprende que la concientización es la clave para erradicar los tabúes y, así, todas puedan vivir sus “días” con total confianza y seguridad.

Claudia Cassella, Senior Marketing Manager para categorías de Cuidado Femenino & Adulto para Argentina, Paraguay y Uruguay de Kimberly-Clark, asegura: “Kotex® tiene como propósito celebrar el empoderamiento femenino a través de la eliminación de mitos y percepciones negativas acerca de la menstruación. Creemos firmemente que es sumamente importante entregar información real, es una vía para poder lograr cambios a nivel de educación”

Y agrega: “No deberíamos de esconder o limitar la información, mucho menos que nos genere asco algo tan natural, por lo que pasa, aproximadamente, la mitad de la población. Por eso vamos a comenzar con la implementación de un plan de educación junto a profesionales de la salud en colegios del país, para acercar a niñas y adolescentes información que derribe mitos y elimine estigmas”.

Además, María Álvarez Vicente, directora ejecutiva del Consejo Publicitario Argentino, reflexiona: “En el siglo XXI, los ciudadanos como consumidores les exigimos cada vez más a las marcas que se muestren accionando responsablemente. Para ser elegidas, necesitan mostrar que sus productos están a la altura de la calidad esperada pero además que la compañía integralmente opera con un propósito sustentable. Así vemos cada vez más empresas, difundiendo su accionar responsable y generando comunicación en temáticas de impacto social en alianza con organizaciones de la sociedad civil. La reciente campaña de Kotex es un ejemplo de cómo una acción, que si bien tiene un fin comercial y de posicionamiento, contribuye a acelerar una conversación en favor de desterrar ciertos tabúes, en este caso los que todavía existen en torno a la menstruación”.

Sofía “Jujuy” Jiménez: una aliada infalible

La modelo e influencer interpretó una situación en vivo, junto a Georgina Barbarrosa, que atrapó todas las miradas del público. En cuestión de horas, el “inconveniente” de manchar un pantalón blanco con sangre estuvo en boca de todos los usuarios. ¿Cómo puede ser que un hecho tan natural se haya vuelto el tópico del momento? Era la idea y su impacto fue el esperado.

“Sabía que esto iba a generar mucho impacto, porque por supuesto es algo fuerte que no se había visto en la televisión argentina. Cuando vi lo que se generó en otros países sabía que iba a escalar de esta manera y al principio me dio un poco de miedo hacerlo, pero con la contención de todo el equipo de Georgina y Telefé pudimos llevar adelante la acción y que la gente conecte con lo que nos pasa cuando nos pasa, generar concientización y que la sociedad se cuestione y se deje de señalar y juzgar a las mujeres por estar indispuestas. Realmente es algo natural y que nos pasa a todas, no tenemos que sentirnos mal” comenta la modelo.

Por otro lado, sostiene: “El primer paso hacia la igualdad es promover una conversación más abierta sobre un tema que aún genera discriminación y exclusión de niñas y mujeres: la menstruación. La comunicación es un servicio y nos llamó la atención la rapidez en que se viralizó la conversación en Argentina, como observadora de esta acción en otros países”.

El camino de “Normalicemos lo normal” en la región

Si bien la campaña de Kotex se volvió furor hace poco, la marca trabaja hace ya varios años por derribar los mitos que existen sobre la menstruación. Por ejemplo, en el año 2017 realizó una alianza con Plan International con el objetivo de crear un espacio de aprendizaje donde se les brinda a las mujeres y niñas conocimiento y herramientas para sobrepasar las barreras impuestas por la sociedad. En Paraguay ya comenzaron a darse diferentes charlas con profesionales de la salud y este año, afortunadamente, llegan a Argentina.

Estos eventos tratan temas como el manejo emocional de los cambios hormonales, la primera menstruación y el ciclo menstrual de la mano de especialistas como psicólogas, ginecólogas y médicas. A su vez, hay espacios para preguntas y respuestas, entrega de kits de higiene menstrual y actividades para aprender de una manera divertida.

En mayo de este año, Girl Up y la marca Kotex® de Kimberly-Clark anunciaron una nueva asociación dedicada a cerrar la brecha de género y posicionar a las niñas para que sirvan como líderes en el movimiento de justicia de género, específicamente en Chile y Argentina. Juntos, Girl Up y Kimberly-Clark proporcionarán formación en liderazgo y herramientas para que los jóvenes se conviertan en defensores y activistas de la justicia de género, especialmente para la educación en torno a la pobreza y el estigma de la menstruación. Gracias a este apoyo, la mayor presencia de Girl Up en la región equivaldrá a miles de jóvenes formados para ser agentes de cambio transformadores en sus comunidades.

En conjunto con la ONG Plan International, la marca líder en protección femenina lanzó la campaña en Perú como parte del proyecto “Nuevas Reglas”. La misma se llevó a cabo en conmemoración del Día Internacional de la Niña, fecha establecida por la Asamblea General de la ONU para reconocer los derechos y los desafíos que enfrentan.

La alianza busca promover las condiciones y cambios necesarios para una gestión menstrual digna y segura, a través de programas de educación menstrual y sexual dirigidos a estudiantes y docentes, microprogramas radiales que abordan temas alrededor de la pubertad y la menstruación dirigido a madres y padres, así como, la renovación de espacios de higiene dentro de 24 colegios en Lima.

“Como sociedad, hemos normalizado temas muy complejos como la inseguridad ciudadana, corrupción, pero, al mismo tiempo, nos cuesta hablar sobre temas tan naturales como la menstruación, que genera situaciones de inasistencia de las niñas al colegio. Estos prejuicios, además de afectar sus oportunidades de desarrollo, las expone al riesgo de ser víctimas de violencia, perpetuándose el círculo de pobreza. Esta continúa problemática nos motivó a lanzar junto con Kotex Perú la campaña “Normalicemos lo Normal”, buscando reforzar la naturaleza del periodo menstrual y cuestionando los tabúes sociales para evitar que interfieran en los logros que quieran tener todas las mujeres. La educación en las escuelas y los hogares es fundamental para cuestionar en conjunto los estereotipos y creencias de género que limitan el desarrollo de las adolescentes y de esta manera impulsar el cambio.”, comenta Veronique Henry, directora país de Plan International en Perú.

Luego, la acción fue replicada en Colombia y Guatemala. El último país, que superó todo tipo de impacto comparado a los anteriores, fue nada más y nada menos que Argentina. Y no es coincidencia que haya generado semejante repercusión.

En Argentina existen barreras que limitan a las niñas y adolescentes a llevar a cabo su menstruación en condiciones dignas, como falta de acceso a información, productos de higiene menstrual y acompañamiento para manejar la menstruación con seguridad. Esto genera un impacto significativo en su desarrollo, bienestar y escolaridad, profundizando drásticamente las brechas de desigualdad de género y discriminación.

Entonces, ¿cómo no va a hacer ruido una mujer manchada con sangre cuando la menstruación es casi una mala palabra o un secreto? Es hora de decir basta, hablar, concientizar y normalizar.

Kotex trabaja día a día para asegurar que la menstruación nunca sea un obstáculo para el progreso de la mujer. El primer paso es no avergonzarse. Afortunadamente, cada vez son más las mujeres y niñas que empoderan su salud menstrual.

