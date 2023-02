Reveló cuánto gastó en una semana en Nueva York, pero le llovieron las críticas

escuchar

Cuando se trata de conocer el teatro, museos y otra gran variedad de atractivos, sin duda Nueva York es una opción. Esta ciudad atrae a un sinfín de extranjeros, que buscan pasar un buen momento al vivir nuevas experiencias. Sin embargo, ser turista en esta metrópoli puede resultar bastante costoso, ya que se considera una de las más caras en EE.UU.. En un intento de evidenciar los gastos, la española Laura Botta documentó cuánto fue lo que pagó por una semana y los resultados generaron una ola de críticas.

La viajera estuvo de visita en Nueva York. Desde el primer día, decidió mostrar a través de su cuenta de TikTok (@laurabottact) cada cosa que hizo en esta gran metrópoli. Fue así que visitar monumentos históricos, icónicos museos y hasta la mejor comida fueron algunas de sus actividades favoritas. Después, compartió un video donde nombró todos sus gastos en una semana de turismo. “¿Les parece mucho?”, preguntó a la comunidad virtual en la descripción.

Al inicio del clip, la joven desglosó los gastos al reservar el hotel e incluso dio un consejo. En su caso, logró un ahorro al hospedarse en un punto fuera de Manhattan porque allí los precios eran considerablemente menores. Una habitación para dos personas durante seis noches y desayuno incluido tuvo un costo de US$610. Además, la viajera destacó que estaba muy cerca de una parada del metro y contaba con “vistas muy top”.

Si Nueva York destaca por algo, es por su sistema de transporte que resulta muy funcional, entre otras cosas. La creadora de contenido adquirió por US$34 la Metrocard, con la que tuvo acceso ilimitado para todas las líneas durante una semana. En su lista, también sumó lo que había gastado en el tren que la trasladó del aeropuerto y un servicio de Uber. En total, pagó US$48 por concepto de traslados.

Otro de los puntos más importantes fue la comida. En la grabación, Botta afirmó que el total fue “mucho menos de lo que esperaba”, pese a que visitó restaurantes o puestos callejeros. Asimismo, se mostró mientras degustaba distintos platos, como comida china, pizza, waffles, sándwiches y hasta batidos. Por todo esto, pagó la cantidad de US$199.

Para no tener que preocuparse por nada, la también influencer decidió comprar el New York Pass por US$294. Este incluye acceso a los museos más reconocidos de la ciudad como el Madame Tussauds, el MoMA, el One World Observatory, el Empire State Building, entre otros.

No se puede decir que visitó Nueva York, sin antes ir de compras. La mujer se dio el tiempo para acudir a las tiendas más emblemáticas que se encuentran en cada avenida de la metrópoli y desembolsó unos US$200. Además, sumó a la lista de gastos la visita a un partido de hockey, el musical de Broadway, Moulin Rouge, el permiso de viaje, el seguro médico y hasta los datos móviles. Por todo lo anterior, el total fue de US$1491.

¿Qué tan caro es Nueva York?

Aunque la intención de Botta era hacer un video informativo, los usuarios de redes sociales debatieron la información que brindó. Muchos recordaron que el ingreso a varios museos que estuvieron en su lista son gratuitos y otros más señalaron que no había incluido el costo del vuelo de España a Nueva York.

¿Dónde hospedarse en Nueva York si eres turista?

Si bien establecer un precio estándar sobre los valores puede ser complicado, lo más importante es comparar opciones y revisar con antelación. Para los que desean quedarse en el corazón de la ciudad, la noche suele superar los 240 dólares. En tanto, para opciones más económicas están los distritos de Brooklyn o el Bronx, señala en un artículo de National Geographic.

No obstante, se tiene la percepción de que Nueva York es una ciudad cara si se compara con otras de Estados Unidos. Los que tengan bajo presupuesto pueden deleitarse con la comida callejera, que cuesta apenas unos dólares. En caso de querer ir a lo seguro, siempre están los ya conocidos locales de comida rápida.

