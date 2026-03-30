Por qué la destrucción de un avión en Medio Oriente podría poner en riesgo al Ejército estadounidense

El conflicto bélico en Medio Oriente sumó un nuevo episodio tras la destrucción de un avión E-3 Sentry de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en un ataque iraní contra una base en Arabia Saudita. Esta acción podría poner en riesgo al Ejército debido a que perjudica su capacidad para detectar a distancia amenazas iraníes entrantes, mientras el gobierno advierte que realizará ataques intensos en caso de no llegar a un acuerdo por la paz.

La destrucción del avión en Medio Oriente que podría poner en riesgo al Ejército

El gobierno del presidente Donald Trump se mantiene expectante en medio de las conversaciones para poner fin a la guerra, mientras las imágenes difundidas tras el ataque muestran daños visibles en una aeronave de la Fuerza Aérea. Las fotografías evidencian la cola desprendida y su característico domo de radar giratorio en el suelo.

El nuevo sistema que utiliza el Ejército estadounidense en la guerra en Medio Oriente

El domo comprende una parte importante del sistema de alerta temprana y control aerotransportado, conocido también como AWACS.

Por este motivo, la destrucción del AWACS significa “un golpe serio para las capacidades de vigilancia de Estados Unidos”, según expresó el analista militar de CNN Cedric Leighton, excoronel de la Fuerza Aérea que voló en ocasiones anteriores en ese tipo de aeronave.

“Puede afectar potencialmente la capacidad de Estados Unidos para controlar aeronaves de combate y guiarlas hacia sus objetivos o protegerlas de enfrentamientos con aeronaves hostiles y sistemas de misiles”, sostuvo el especialista.

La destrucción del avión estadounidense podría mermar la capacidad del Ejército para detectar amenazas debido a que afecta a su principal sistema @usarmy

Cómo es el avión del Ejército estadounidense destruido en Medio Oriente

Según el sitio web oficial de la Fuerza Aérea, el sistema AWACS, con una cúpula de 9,1 metros de diámetro y 1,8 metros de espesor, cuenta con las siguientes características:

Tiene un alcance de más de 250 millas (375,5 kilómetros).

(375,5 kilómetros). Puede detectar, identificar y rastrear aeronaves enemigas y aliadas que vuelan a baja altitud , eliminando las señales de eco terrestre que confunden a otros sistemas de radar.

, eliminando las señales de eco terrestre que confunden a otros sistemas de radar. Proporciona la capacidad de encontrar, fijar, rastrear y atacar amenazas aéreas o marítimas , así como de localizar a los emisores.

, así como de localizar a los emisores. Puede recopilar y presentar información amplia y detallada del campo de batalla. Esto incluye datos sobre la posición y seguimiento de aeronaves y buques enemigos, así como la ubicación y el estado de los aliados. La información puede enviarse a los principales centros de mando y control en zonas de retaguardia o a bordo de buques. Los expertos señalan también que está diseñado para rastrear alrededor de 600 objetivos al mismo tiempo.

A su vez, el avión afectado en el ataque tiene la capacidad de detectar, identificar y rastrear fuerzas enemigas aéreas lejos de las fronteras de Estados Unidos o de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Los expertos cuestionaron cómo el Ejército estadounidense descuidó el avión que finalmente fue destruido por Irán @usarmy

En medio del desarrollo del conflicto bélico, los analistas cuestionaron cómo el avión quedó desprotegido frente a las amenazas iraníes. “A menudo se toman medidas extraordinarias para protegerlo del fuego enemigo hostil mientras está en vuelo. A veces recibe escoltas de cazas y nunca se le permite sobrevolar territorio hostil para mantenerlo a salvo”, expresó Leighton.

En esa línea, calificó la pérdida del avión como “una grave falla en los esfuerzos de protección de la fuerza”.

Por su parte, Kelly Grieco, investigadora del Stimson Center, destacó en un análisis en X la estrategia que aplican las fuerzas iraníes. “Fíjense en los objetivos que Irán ha estado atacando desde el 28 de febrero: sistemas de radar, terminales de comunicaciones por satélite, buques cisterna y ahora un avión AWACS. Esto no es casualidad”, sostuvo.

Luego, agregó que se trata de “una campaña de contraataque aéreo” adaptada a lo que Irán puede hacer y sentenció: “El daño es real”.

Guerra en Medio Oriente: la amenaza de Trump en medio de las conversaciones por la paz

Poco más de un mes pasó desde el primer ataque estadounidense-israelí contra el territorio iraní. Mientras las partes avanzan con el diálogo por la paz, Trump amenazó con intensificar los ataques si no se llega a una solución.

El presidente Donald Trump advirtió que avanzará con nuevos ataques en Medio Oriente si no se llega a un acuerdo pronto @SecRubio

A través de un mensaje en su cuenta en Truth Social, el mandatario estadounidense sostuvo que su gobierno está en conversaciones serias “con UN NUEVO, Y MÁS RAZONABLE, RÉGIMEN para poner fin a las operaciones militares en Irán”. Sin embargo, luego reparó en que avanzará con nuevas acciones militares si consigue una conciliación.

“Si por alguna razón no se llega pronto a un acuerdo, lo cual es probable que suceda, y si el estrecho de Ormuz no está inmediatamente ‘abierto para los negocios’, concluiremos nuestra encantadora ‘estancia’ en Irán haciendo estallar y destruyendo completamente todas sus plantas generadoras eléctricas”, escribió el presidente.