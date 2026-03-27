Crece el descontento hacia Trump: la nueva encuesta que revela el grado de desaprobación de su gestión

Una nueva encuesta en Estados Unidos evaluó el grado de aprobación que tiene la gestión de Donald Trump. El sondeo, realizado a fines de marzo, indica una desaprobación mayoritaria para su trabajo como presidente del país norteamericano. Estos datos se alinean con otros resultados negativos para el republicano.

Casi el 57% desaprueba la gestión de Trump, según una nueva encuesta

La investigación más reciente la llevó a cabo Quantus Insight. El sondeo se realizó entre el 25 y 26 de marzo y contó con una muestra de 1472 personas, a quienes se les consultó por su opinión del trabajo del presidente y de temas en particular del debate público de EE.UU.

El 56,6% de los encuestados desaprobó la gestión de Trump en la encuesta más reciente JIM WATSON - AFP

Según lo que mostró la encuesta, estos fueron los números globales:

El 56,6% de los encuestados desaprueba la gestión de Trump.

la gestión de Trump. Por su parte, el 42,2% manifestó que aprueba el trabajo del republicano.

De esas cifras generales se desprenden algunos datos a tener en cuenta. Uno de los más importantes tiene que ver con la intensidad de estas opiniones.

El sondeo recogió que el 50,2% desaprueba la gestión de manera rotunda, opinión que parece muy difícil de revertir con ese grado de convencimiento, según los analistas. En contraste, el 37,7% indicó un grado contundente de aprobación.

En esa misma línea, el 60,2% de los encuestados asegura que EE.UU. va por el camino equivocado con las decisiones de Trump. Solo el 35,6% dijo que el país norteamericano está en la dirección correcta.

La crisis de financiamiento de la TSA y la decisión de Trump enviar agentes del ICE a los aeropuertos fueron criticadas por los encuestados MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sobre la composición de este dato, los jóvenes se muestran más pesimistas, mientras que los encuestados de mayor edad y de zonas rurales de EE.UU. tienen una visión más optimista del escenario actual.

Desaprobación a la guerra con Irán y al manejo de la TSA: los problemas de Trump en la encuesta

Dentro de los datos de aprobación y de opinión sobre la gestión y el rumbo de EE.UU., la encuesta también preguntó por ciertos temas en específico. Las opiniones fueron contundentes con respecto al conflicto bélico.

El 58,9% opinó que los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán son excesivos y tienen el riesgo de aumentar la intensidad y extensión de la guerra. En esa misma línea, casi la mitad de los votantes se opone firmemente a cualquier operación terrestre, también porque consideran que agravaría el conflicto y no ayudaría a controlar la situación.

El Ejército Iraní Se Burló De Trump Con Su Famosa Frase Televisiva

Además, en lo que respecta a la crisis por el financiamiento de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), Trump fue hallado responsable por los encuestados.

En concreto, el 50,4% criticó la decisión de enviar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a los aeropuertos para aliviar la congestión de pasajeros.

Las últimas encuestas no favorecen a Trump

De acuerdo con la recopilación de sondeos que realiza RealClearPolling, las últimas investigaciones sobre la opinión pública son negativas para el republicano. Todas las encuestas en marzo le dan un índice negativo, con una diferencia de hasta 20 puntos entre la desaprobación y aprobación en el caso más fuerte.

Según el promedio de todos los sondeos, estas son las cifras sobre las opiniones de la gestión de Trump: