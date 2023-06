Por qué los finalistas de la NBA le temen a la gira de Taylor Swift, The Eras Tour

escuchar

La nueva gira de Taylor Swift, The Eras Tour, ha sido todo un éxito en Estados Unidos. Sin embargo, no es lo mismo que piensan los fanáticos de la National Basketball Association (NBA). Por el contrario, para ellos se ha convertido en toda una pesadilla por una teoría que comenzó a circular en redes sociales. Según esta creencia, todos los equipos de los estados en los que la cantante ha llegado con su show quedaron eliminados.

El usuario de Reddit Mattmo831 difundió esta teoría, previo a conocer cuál equipo será el ganador: “Lo que algunas personas no saben es que Taylor ha estado eligiendo al perdedor de cada ronda de los enfrentamientos”, planteó en el posteo de la red social.

La primera prueba, según los fans, habría sido en Atlanta, cuando los Hawks cayeron ante los Boston Celtics. “Taylor Swift tocó tres shows justo después de la serie Atlanta, aliviando los nervios de las novias de los fanáticos de los Hawks en todas partes”, describió el usuario. Lo mismo ocurrió en Philadelphia, cuando el equipo de ese estado perdió ante el conjunto de Massachusetts: “Tocó espectáculos durante esta serie en Philadelphia, incluida una actuación el mismo día después de la derrota del juego”.

El alero del Heat de Miami Jimmy Butler lanza el balón frente al pívot de los Nuggets de Denver Nikola Jokic

No fueron los únicos equipos, Phoenix Suns, New York Knicks, Golden State Warriors y Los Angeles Lakers son los otros afectados de la teoría. “¿Qué está pasando aquí? ¿Coincidencia? Yo creo que no... Taylor está lanzando una maldición mientras está en la ciudad. Quién sabe”, concluyó el conspiranoico.

En ese sentido, los fans de los finalistas de la NBA ya tiemblan por los posibles resultados del próximo partido. Los Miami Heat y los Denver Nuggets son quienes se preparan para disputarse el trofeo. No obstante, serían los dirigidos por Erik Spoelstra quienes se coronarían, dado que, de acuerdo con las fechas de la gira de la intérprete de “Shake It Off”, tiene un concierto en Denver.

Taylor Swift, furor con su gira por América

Este 2 de junio, Taylor Swift anunció más presentaciones para The Eras Tour, luego de la gran espera que vivieron sus fans debido a la pandemia. Las nuevas sedes de su show están en Buenos Aires, Argentina; Ciudad de México, México, así como Río de Janeiro y São Paulo, Brasil. Por otro lado, sus seguidores prevén que haya sorpresas, dado que recién reestrenó su álbum Midnights y se aproxima el lanzamiento de Speak Now en Taylor’s version.

Taylow Swift estuvo en varias ciudades de Estados Unidos y ahora estará en Latinoamérica Kevin Mazur/TAS23 - Getty Images North America

Las nuevas presentaciones causaron gran expectativa entre sus fanáticos. En Argentina, la preventa fue únicamente para los usuarios de Banco Patagonia, quienes agotaron las entradas en una hora y media. Lo mismo sucedió con la venta general del martes, con miles de personas en la fila virtual que ansiaban acceder a la plataforma.

En el caso de México, por ejemplo, la preventa no será con ninguna compañía bancaria, sino que los interesados debían registrarse hasta este 7 de junio para tener posibilidad de acceder a ella. El 12 próximo, los seleccionados recibirán un correo con un link con el que podrán completar su transacción.

