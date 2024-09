Portland recibirá un refuerzo de 5,4 millones de dólares para asistir a inmigrantes que cumplan con una condición

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), junto con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), anunciaron el otorgamiento de más de 380 millones de dólares para reforzar el Programa Federal de Refugio y Servicios (SSP) en todo el país. Los fondos están destinados a inmigrantes sin ciudadanía que acaban de ser liberados.

Dentro de la lista de organizaciones que fueron elegidas para recibir las subvenciones, United Way of Southern Maine, junto a Caridades Católicas de Maine recibieron 5.4 millones de dólares, para brindar servicios a los migrantes en Portland, que se suman a los U$S 255.000, que las organizaciones habían recibido a través del mismo programa a principios de este año, según detalló The Main Waire en un artículo.

“Los miembros más vulnerables de nuestra comunidad enfrentan los desafíos interconectados de la inseguridad alimentaria, la inestabilidad de la vivienda y la falta de transporte”, dijo Liz Cotter Schlax, presidenta y directora ejecutiva de United Way of Southern Maine.

El programa asigna dinero para financiar vivienda, alimentos, ropa, atención médica, transporte y otros servicios para migrantes no ciudadanos dentro de un período de 45 días después de que son liberados de la custodia del DHS

Administrado por FEMA, SSP asigna dinero a entidades no federales, como gobiernos estatales y municipales y organizaciones sin fines de lucro, para financiar vivienda, alimentos, ropa, atención médica, transporte y otros servicios para migrantes no ciudadanos dentro de un período de 45 días después de que el migrante es liberado de la custodia del DHS.

Los senadores de Maine Angus King (I) y Susan Collins (R), junto con la congresista demócrata Chellie Pingree (ME-01), escribieron una carta al secretario del DHS, Alejandro Mayorkas en diciembre de 2023, solicitando que la limitación de 45 días de la financiación del SSP se extendiera a 180 días, argumentando que la restricción de 45 días es “inapropiada para lugares de destino de migrantes como Maine”.

Junto a ese pedido, según detalla TMW, Pingree también ha presentado una legislación para reducir a 30 días el período de espera para que los migrantes solicitantes de asilo puedan solicitar una autorización de trabajo que actualmente es de 180 días.

El programa pretende evitar el hacinamiento de las personas en instalaciones de detención a corto plazo, que se utilizan para detener y procesar a los migrantes con el objetivo de admitirlos en el país, tramitar su deportación acelerada o remitirlos a un juez de inmigración para procedimientos de deportación o la adjudicación de la solicitud de asilo.

Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en julio de 2024 había una acumulación de más de 3,7 millones de casos activos ante los tribunales de inmigración de EE. UU.

