Precios del petróleo suben ante expectativa por reducción de tasas de la Fed

Los precios del petróleo subieron el lunes, impulsados por las expectativas de una nueva reducción de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y en un contexto de negociaciones sobre la guerra en Ucrania.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en enero subió un 1,29% hasta los US$63,37.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes, avanzó un 1,34% hasta los US$58,84.

"El mercado se centra hoy en las perspectivas económicas" en Estados Unidos, "respaldadas por la Fed", explicó a la AFP John Kilduff, de la firma Again Capital.

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, declaró el viernes que "sigue viendo margen para un nuevo ajuste a corto plazo" de los tipos de interés.

El lunes, el gobernador Christopher Waller también se mostró a favor de una bajada de los tipos antes de fin de año, y expresó preocupaciones sobre un mercado laboral "todavía frágil".

Una flexibilización monetaria se considera positiva para la demanda de crudo, ya que "tiene como objetivo estimular la actividad" económica, explicó Kilduff; de ahí el aumento de los precios.

Al mismo tiempo, el mercado observa "muy de cerca la evolución de la situación entre Ucrania y Rusia", señaló el analista.

Estados Unidos y Ucrania elogiaron unas conversaciones "constructivas" en Ginebra entre estadounidenses, ucranianos y europeos este fin de semana.

Según la Casa Blanca, las discusiones constituyeron "un paso adelante significativo" hacia una resolución de este conflicto.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, elogió el lunes los avances, pero consideró que se necesita "mucho más" para lograr una "paz real" con Rusia.

El mercado espera ahora "resultados concretos" de estas conversaciones, dijo Kilduff.

