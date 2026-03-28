Volatilidad global: mercados en rojo, oportunidades en verde

Sacudidas por el conflicto en Medio Oriente las valuaciones de bonos y acciones se tiñeron de rojos (profundos en algunos casos) desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Pero toda crisis abre ventanas de oportunidad. El recorrido va desde renta fija local hasta acciones domésticas y extranjeras. Perlitas para todos los gustos identificadas por los estrategas de Rava, PPI y Cocos Capital, junto con un análisis coyuntural de Balanz y SBS. Un mapa completo para tomar decisiones con estrategia.

La primera advertencia para los buscadores de oportunidad viene por parte del equipo de Balanz. “En caso de que el conflicto siga deteriorándose y el precio del petróleo continúe escalando, sería esperable ver una profundización del drawdown (caída acumulada desde sus máximos) del S&P 500. La experiencia histórica nos muestra que una caída de 15% desde el máximo al mínimo no estaría fuera de la norma”.

Milo Farro, del área de research de Rava, plantea primero el contexto que debe entender el inversor. “El conflicto en Medio Oriente provocó un aumento significativo en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que trajo consigo un bajo apetito por los activos de riesgo, dinámica que castiga a las empresas en crecimiento y mercados emergentes. Sin embargo, producto de esta volatilidad hay compañías que cayeron en forma significativa desde sus máximos sin cambios en sus fundamentos”

Ahí es donde van a buscar las oportunidades los inversores que pueden abstraerse de los cortocircuitos de corto plazo .

Empezar por casa

“Para un perfil agresivo, consideramos que la curva soberana en dólares continúa ofreciendo oportunidades selectivas”, lanza Natalia Martin, Analista de Research de PPI.

“El AE38, con el riesgo país en torno a los 600 puntos básicos, devenga una tasa cercana al 11% anual. A su vez, en caso de observarse una caída adicional del riesgo país, podría sumarse una ganancia de capital que potencie ese rendimiento”.

Uno de los últimos informes de Cohen explica el panorama local en estos términos: “En un mundo donde las monedas se deprecian frente al dólar y las tasas suben, el frente interno presenta una foto inversa: el tipo de cambio opera estable y las tasas continúan cayendo. En ese marco, “los bonos soberanos profundizaron su caída en línea con los pares emergentes y el riesgo país volvió a trepar por encima de los 620 puntos básicos”.

“La curva de tasas muestra a los Bonares rindiendo 8,7% en el tramo corto y 10,9% en el largo, mientras que los Globales se ubican en 7,3% y 10,3%, respectivamente. La mayor presión sobre la ley extranjera redujo el spread legislativo GD30/AL30 de 2,7% a 2,5%”, resumen en Cohen para terminar de dibujar el contexto local para quien busque rendimientos en los bonos soberanos..

En cuanto a la renta variable, analizan desde IOL, “el sector de energía (YPF, Vista) sigue actuando como un hedge (cobertura): si el petróleo sube en el mundo y el suministro de Medio Oriente sigue comprometido, el valor de Vaca Muerta aumenta”.

Natalia Martin, de PPI, señala directo que el sector preferido sigue siendo oil & gas como aunque advierte que “el contexto actual, marcado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, impulsó la suba de estos activos y no necesariamente configura el punto de entrada más atractivo”.

El sector preferido de los analistas sigue siendo oil & gas como aunque también advierten que el conflicto en Medio Oriente ya impulsó la suba de estos activos Ahn Young-joon - AP

Una oportunidad “táctica” para inversores muy decididos a asumir volatilidad y riesgo la marca en el sector financiero no sin antes remarcar todas las luces amarillas que rodean esta inversión: “Si bien no mantenemos una visión overweight (sobreponderar) sobre esta industria, dado que no exhibe los fundamentos más sólidos (morosidad elevada), podría ofrecer oportunidades tácticas para quienes estén dispuestos a asumir mayor riesgo” cierra Martin.

Cruzar fronteras

En empresas extranjeras las opciones para inversores de perfil arriesgado se multiplican. Se puede invertir desde las cuentas de inversión en argentina, via cedears, y además de la potencial ganancia por suba de precio en el activo el inversor está obteniendo protección cambiaria ya que todo cedear mantiene su precio atado a la evolucion del tipo de cambio CCL.

En este segmento las recomendaciones de Farro, de Rava, son variadas. Arranca con “NU Holdings (NU), el banco digital más grande de América Latina que sigue mostrando un crecimiento a doble dígito en su base de clientes y en sus últimos resultados trimestrales reportó ingresos superiores a lo proyectado” . “La acción retrocedió 30% desde sus máximos de la mano con el retroceso en el mercado de Brasil”, dice Farro y aclara que “las elecciones presidenciales en este país se posicionan como el principal factor de riesgo” .

Segunda recomendada Mercado Libre (MELI). “La empresa argentina cayó 40% desde sus máximos afectada por la creciente competencia, las dudas sobre la sostenibilidad de los márgenes y la volatilidad a nivel global. A pesar de que estas cuestiones constituyen factores de riesgo relevantes, la acción cotiza a 3 veces sus ventas cuando en el año 2021 llegó a hacerlo a 25 veces”. “Para los próximos años la compañía espera crecimiento en ingresos y ganancias a doble dígito”, subraya el analista de Rava.

Por último, señala a Nvidia (NVDA). “La empresa de mayor capitalización de mercado proyecta un crecimiento de 77% en sus ingresos para el trimestre próximo con márgenes operativos superiores a 60%. A los precios del 20 de marzo cotiza a 21 veces sus ganancias proyectadas, múltiplo con cierto margen de seguridad en caso de que no se convalide el escenario base. En este caso, los principales factores de riesgo son las dudas de los inversores sobre el boom de la IA y posibles trabas regulatorias en el marco de las tensiones entre Estados Unidos y China”, resume Milo Farro, research de Rava, para que el inversor pueda hacer sus propios análisis teniendo en cuenta el horizonte y perfil de inversión.

A su turno, Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold, deja sobre la mesa sus elegidas para inversores que busquen hacer diferencia a largo plazo aprovechando los precios actuales influenciados por el conflicto en Medio Oriente. “No se sabe cuándo va a terminar la guerra pero de largo plazo tienen sentido las valuaciones que vemos, sobre todo en el sector de tecnología”, advierte

Suma a su selección alguno nombres que también recomienda Farro como NuBank o Mercado Libre pero hace un doble clic en algo que podríamos denominar como ‘el riesgo dentro del riesgo’

“Uno puede decidir si quiere tomar más o menos riesgo. Más riesgo eligiendo tecnología de países emergentes con MercadoLibre, Nu Bank o incluso Alibaba tres empresas que están dedicándose 100% a tecnología, inteligencia artificial y creciendo muchísimo en infraestructura aunque no tanto en ganancias”

Avanza con “elegir algo más conservador como Microsoft, o Facebook que están cotizando a muy buenos precios y creciendo también muchísimo en inteligencia artificial”. Agrega a la lista a dos líderes indiscutidos del sector tecnológico -’Tier 1 en palabras del analista”- como Google y Nvidia. “creemos que a largo plazo hay oportunidad en estas acciones”

Perspectivas

Juan Manuel Franco economista jefe de Grupo SBS, suma contexto: “El mercado internacional no quita su mirada de Medio Oriente, con cualquier novedad que impacte sobre el suministro esperado de hidrocarburos y otras commodities reflejándose rápidamente sobre los precios”.

“En este contexto -avanza- ya no descuenta recortes de tasas por parte de la Fed este año, por las presiones sobre precios domésticos en Estados Unidos derivadas del conflicto, y esto implicaría, de persistir, tasas más altas en la curva de bonos estadounidenses e impacto sobre emergentes y renta fija internacional”.

Cuando las tasas en Estados Unidos son altas, los inversores migran sin dudarlo hacia el mercado considerado “libre de riesgo”. para dejar su capital en países emergentes piden un premio mucho mayor.

Los dados están todavía rodando. El fin del conflicto marcará la cancha y las mejores ganancias serán obviamente para quienes hayan hecho sus apuestas anticipándose a los resultados.