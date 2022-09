Qué hay detrás de la crisis que atraviesan Gisele Bündchen y Tom Brady tras 13 años de matrimonio

Una nueva temporada de la NFL está por iniciar y después de un muy breve retiro que duró apenas seis semanas al principio de este año, Tom Brady se prepara para volver a los emparrillados con los Tampa Bay Buccaneers. Sin embargo, las cosas no van de todo bien para él fuera de lo deportivo. En semanas recientes, se ha especulado sobre un distanciamiento de su esposa Gisele Bündchen, con quien se casó en 2009.

Su carrera deportiva tendría mucho que ver con la crisis que atraviesa la pareja, de acuerdo con medios estadounidenses. La supermodelo decidió dejar las pasarelas hace varios años con la intención de pasar más tiempo con su familia y cuidar especialmente de sus hijos Vivian Lake y Benjamin Rein, quienes desde pequeños habían vivido en el ajetreo por las vidas ocupadas de sus padres.

Gisele Bundchen no ha ocultado su deseo de que Tom Brady se retire de los emparrillados, pese a que lo ha apoyado durante su carrera @gisele - @gisele

Poco antes de anunciar ese retiro que duró poco, Brady habló sobre lo difícil que es pasar más de la mitad del año concentrado en la NFL y cómo afecta a su familia: “Mi esposa es mi principal apoyo. La lastima ver que me golpean. Ella merece lo que necesita de mí como esposo y mis niños merecen lo que puedo darles como papá”.

Gisele le ha pedido en varias ocasiones que se retire, y lo hizo una vez más en plena celebración por la consecución del séptimo anillo de su carrera. “¿Qué más quieres demostrar?”, lo cuestionó mientras lo felicitaba, según su propio testimonio, y reconoce que ha preferido evadir el tema.

La resistencia a dejar atrás su faceta como deportista profesional estaría provocando una crisis matrimonial. De acuerdo con Page Six, la pareja ha estado distanciada y ella se fue por algunas semanas con su familia a Costa Rica: “Gisele no ha vuelto con Tom. Ella voló de regreso a Florida para estar con sus hijos, pero no ha estado en su casa en Tampa”.

Todo esto habría sucedido después de una pelea con esos argumentos, incluso a principios de agosto Brady se retiró de los entrenamientos durante once días para resolver “asuntos personales”, se cree que tendrían que ver con la estabilidad de su relación.

La supermodelo y el histórico quarterback se casaron en 2009, conforman una de las parejas más exitosas y populares del mundo @gisele - @gisele

En mayo, Gisele Bundchen, en declaraciones para Vogue British, dejó entrever cómo funcionan las dinámicas en casa: “No creo que las relaciones simplemente sucedan; nunca es el cuento de hadas que la gente quiere creer que es. Se necesita trabajo para estar realmente sincronizado con alguien, especialmente después de tener hijos”, dijo. “Su enfoque está en su carrera, el mío está principalmente en los niños. Y estoy muy agradecida de que me deje tomar las riendas cuando se trata de nuestra familia. Confía en mis decisiones”.

De acuerdo con el portal especializado Page Six, algunas fuentes aseguran que él todavía espera una reconciliación mientras que otras apuntan a diferencias importantes que los llevarían al divorcio después de 13 años de matrimonio, en los que han compartido tanto con los hijos en común como con Jack, el joven de 15 años que es producto de una relación anterior de Brady. Mientras tanto, los Buccaneers debutan este domingo y cuentan con Brady, considerado el mejor quarterback de la historia.