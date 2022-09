El error de Piqué por el que habría expuesto sin cuidado a Clara Chía Marti y generado una comparación con Shakira

La actualidad del futbolista Gerard Piqué se vive a diario fuera de las canchas. Su suplencia en el Barcelona es menos mediática que el escándalo de su separación con la colombiana Shakira, y todo ha empeorado para el jugador desde que se reveló la identidad de su nueva pareja, Clara Chía Marti.

Ahora salen a la luz detalles que explicarían cómo fue que el mundo empezó a conocer sobre la mujer con la que sale el jugador. Desde que se publicó que su nombre era Clara Chía Marti, los internautas iniciaron la búsqueda de su perfil en Instagram, para conocer su apariencia física, por lo que destacaron varias cuentas falsas.

La foto de perfil de Instagram de Clara Chía Marti Instagram @clarachia5

El error de Piqué por su relación con Clara Chía

Habría sido el propio Gerard Piqué quien habría revelado, por descuido, la cuenta oficial de Instagram de su nueva pareja. Fue un detalle tan inocente como que el futbolista comenzó a seguir a Clara Chía Marti y así reveló el nombre de usuario que utiliza en redes sociales y de paso llevó a millones a su perfil

Piqué habría dejado en evidencia el perfil de Instagram de Clara Chía @jmartin_ibz

El usuario corresponde a @clarachia5 y tiene como foto principal una imagen en la que la joven está sentada en la arena del mar. Ahí se destararon las primeras comparaciones entre Clara y Shakira, algunos insisten en un parecido físico, mientras que otros atacaron a la joven con insultos.

Desde hace unas semanas Piqué decidió ya no esconder su nueva pareja y por eso se ha dejado ver en eventos públicos, aunque también, gracias a la pericia de los paparazzi que no le pierden huella, se conocieron algunas imágenes.

El fin de la relación entre Shakira y Piqué

Tras el viaje de Shakira con sus hijos a Orlando, Piqué habría hecho una petición a la cantante @shakira-@3gerardpique - @shakira-@3gerardpique

Luego de que se supo el nombre de la nueva novia de Piqué, salieron más detalles a la luz. El paparazzi Jordi Martin aseguró que las sospechas de la colombiana sobre la infidelidad de su entonces pareja comenzaron luego de un viaje a Disney, con una frase contundente que él le lanzó: “Necesito tiempo porque estaba agobiado con las empresas”, le habría dicho el futbolista. Ante la sorpresa, la intérprete de “Te Felicito” le propuso algunas soluciones para llegar a un acuerdo, mismas que él no habría aceptado.

Shakira viajó con sus hijos a Disney World, en Orlando, Florida, en enero, tras esas vacaciones habría tomado una decisión sobre su relación con Piqué @shakira - @shakira

“Shakira le dice no te preocupes porque me tengo que ir 17 días a grabar a Estados Unidos. Ella le sugiere una terapia de pareja que él rechaza, por lo cual se da cuenta de que no va a mejorar la relación, que no es un altibajo, sino que hay algo más”, explicó Martin.

La decisión de Shakira también habría sido fuerte, porque según el periodista optó por ponerle un detective privado para tener toda la información sobre la amante de su pareja. El comunicador aseguró que existen al menos tres infidelidades de Piqué durante el tiempo que estuvo con la colombiana.

De acuerdo con la investigación que hizo, Clara era novia del hermano de un amigo cercano del futbolista, quien quedó fascinada con ella tras conocerla: “Intercambiaron teléfonos y se vieron a escondidas. El también empresario despidió al hombre de Kosmos y la contrató a ella”, alegó Martin. Piqué exigió respeto por su vida privada a través de un comunicado.