Así están hoy los hijos de Tom Brady y Gisele Bündchen: tienen 15, 12 y 9 años

Ambos han conseguido éxito en su carreras, ella en el modelaje y él como jugador de fútbol americano. Gisele Bündchen y Tom Brady se conocieron en el año 2006 y pocos años más tarde decidieron casarse. Juntos, tienen dos hijos e intentan balancear su vida profesional con el tiempo libre para la familia.

El deportista y quien supo ser la modelo mejor paga del mundo se encontraron en ese año gracias a un amigo que les organizó en una cita a ciegas y, de acuerdo con sus declaraciones, se enamoraron al instante. Sin embargo, él todavía mantenía una relación con la actriz Bridget Moynahan, quien, de hecho, dos meses más tarde anunció su embarazo. Una situación que pudo significar el fin de ese romance. “Teníamos dos meses de relación cuando Tom me dijo que su ex estaba embarazada. Al día siguiente, la noticia estaba en todas partes y yo sentí que mi mundo se volteaba de cabeza”, escribió la modelo brasileña en el libro Lessons: My path to a meaningful life.

Tom Brady y Gisele Bundchen han formado una familia desde 2009, cuando se unieron en matrimonio, y comparten con sus tres hijos, uno de ellos, el mayor, es de la relación anterior del jugador @gisele - @gisele

Sin embargo, la relación resistió a la polémica en los medios y el hijo mayor de Brady y Moynahan, llamado Jack, está integrado a la familia que su padre conformó con Gisele y actualmente tiene 15 años. En 2009, después de que él le pidiera matrimonio en un avión privado, la pareja organizó dos ceremonias para celebrar su amor, una de ellas, la religiosa, tuvo lugar en California y la otra frente a la playa en Santa Teresa, Costa Rica, junto a amigos y familiares cercanos.

Pese a que el anuncio del embarazo de la expareja de Brady, tomó por sorpresa a Gisele, ambos fortalecieron la relación que apenas comenzaba y ella integró a Jack a la convivencia con normalidad @gisele - @gisele

Así comenzó la historia que reunió a una de las modelos más reconocidas del mundo y entonces una de las mejor pagadas con un quarterback histórico de la NFL, quien para ese entonces ya contaba con varios anillos de campeonato con los Patriots para presumir. En ese año, nació Benjamin Rein, hoy con 12 años, y tres más tarde, Vivian Lake Brady.

Él es Jack, hoy tiene 15 años, y es hijo de Tom Brady y la actriz Bridget Moynahan @tombrady - @tombrady

El año pasado, después de ganar el SuperBowl con su nuevo equipo, los Tampa Bay Buccaneers, Brady se sinceró sobre la parte más difícil de ser padre porque, al ser él y su esposa tan famosos, sus hijos estaban creciendo en entorno diferente al resto. “Tenemos gente que limpia para nosotros. Tenemos gente que hace nuestra comida. Tenemos gente que nos lleva al aeropuerto si lo necesitamos... nos bajamos de un avión y hay gente esperándonos allí y nos ayudan a pasar”, explicó en el podcast Drive y agregó: “Esa es la realidad de mis hijos, que es la parte difícil de decir, muchachos, esta no es la realidad en realidad... ¿qué podemos hacer al respecto?”.

Tom Brady ha contado que lo más difícil de ser padre ha sido tratar de mantener una vida más cercana a la realidad para sus hijos, mientras son hijos de personas influyentes y millonarias con todos los privilegios que eso representa @tombrady - @tombrady

Jack, Benjamin y Vivian son parte de una familia muy mediática, su padre tiene más de 12 millones de seguidores en Instagram y su madre supera los 19 millones. Ambos comparten parte de sus momentos familiares y los fans los han podido ver crecer a lo largo de los años.

Gisele, de 42, sigue posando para las cámaras de grandes fotógrafos y reconocidas marcas de alta gama, mientras Tom, quien incluso ya había anunciado su retiro, volvió al emparrillado con los de Tampa y piensa despedirse con un anillo más, el octavo en su trayectoria.