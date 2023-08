escuchar

El luto embarga al cornerback de los Tennessee Titans, Caleb Farley, con la muerte de su padre, quien tenía 61 años. Robert M. Farley se encontraba en su casa de Carolina del Norte acompañado por otra persona adulta, de nombre Christian Rogers, de 25 años, cuando ocurrió una fuerte explosión.

Los avances de las investigaciones sugieren que el incidente se produjo por una concentración de gas natural en las tuberías. Hasta el momento, se descartan las sospechas de un delito. Rogers, amigo de la familia, fue trasladado a un hospital, con heridas que no ponen en riesgo su vida, citó la agencia Associated Press.

Los registros de propiedad del condado señalan que el valor fiscal de la casa era de casi dos millones de dólares. Además, medía 585 metros cuadrados y estaba situada en Mooresville, muy cerca del lago, en Charlotte. Tras la explosión, quedó reducida a escombros. “Hay mucha devastación”, dijo al respecto Kent Greene, director de bomberos y gestión de emergencias. “No queda nada de esta estructura, excepto una pared parcial”. Asimismo, reveló a The Tennessean que M. Farley fue localizado en una parte trasera de su habitación. El jugador de la NFL no estaba cuando se originó el incidente.

El padre de Caleb Farley murió en una trágica explosión de su casa @cr_farley / Instagram

Por su parte, las autoridades informaron que Farley, de 25 años, y sus tíos llegaron a la casa este martes por la mañana. “Rezo por Caleb”, señaló Derrick Henry, corredor de los Titans. “Probablemente fuimos los últimos en el vestuario anoche dando vueltas. Acabamos de enterarnos de la noticia. Mis oraciones están con él y su familia”, agregó.

Quién era Robert M. Farley, padre de Caleb Farley, según sus amigos y familiares

“Mi padre era un tipo serio”, declaró Caleb Farley al Queen City News. “Él me crio para ser un tipo firme”. A su vez, amigos y parientes se unieron a recordar su legado en uno de los lugares más emblemáticos para ellos: una barbería que perteneció a la familia. “Crecí aquí desde que era un niño pequeño”, dijo el esquinero mientras trataba controlar sus lágrimas.

Caleb Farley habla sobre la muerte de su padre

“He tenido unos últimos cinco o seis años bastante fuertes, aunque soy un luchador”, compartió como parte de su mensaje. “Simplemente me apoyo en mi fe. Eso es todo lo que puedo hacer. Eso es todo lo que tengo”, agregó. En la universidad, fue el primer jugador de alto perfil que prefirió no participar en la temporada 2020 por la pandemia de Covid-19. Su mamá había fallecido en 2018 por cáncer, y no quería poner en riesgo a ninguno de sus seres queridos.

Caleb Farley está de luto por la muerte de su padre

“Estoy agradecido de que mis padres fueran muy respetados en mi comunidad, fueron muy queridos. Hombres y mujeres de Dios. Sabes que siempre es una ventaja tener modelos positivos que me críen”, comentó.

Farley fue seleccionado para los Titans en 2021. Antes, jugó partidos universitarios en Virginia Tech y creció en la cercana Maiden, un pueblo ubicado en el condado de Catawba, en Carolina del Norte. Por ahora, continúan las muestras de cariño y condolencias por parte de quienes conocieron a Robert M. Farley.