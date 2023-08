escuchar

Una pareja que vive en Orlando, Florida, se vio obligada a quitar las renovaciones que le hizo a su jardín por una denuncia que interpusieron sus vecinos. Gastaron US$10.000 en colocar rocas blancas alrededor de su casa, pero los residentes se quejaron con la asociación del barrio con el argumento de que violaban las normas comunitarias. Así, los señalados tuvieron que acatar los estatutos, aunque eso implicara perder la gran cantidad de dinero invertida para evitar tener problemas mayores.

Demeris y José Heinsen estaban felices con la nueva apariencia de su patio delantero, hasta que recibieron una carta por parte de la Asociación de Propietarios de de Avalon Park, el barrio donde viven. En esta se les decía que tenían dos semanas para quitar las piedras, ya que en ese complejo estaban prohibidas para paisajismo, contaron a Fox 35 Orlando.

La pareja se indignó por la decisión de la junta (captura de pantalla) Fox 35 Orlando

Además, en las reglas de la agrupación vecinal a la que pertenecen los Heinsen se estipula que cualquier persona que quiera hacer renovaciones en el exterior de su propiedad tiene que obtener una aprobación. Sin embargo, ellos pasaron por alto este requisito, algo que se les señaló en la misiva. “Avalon Park fue desarrollado con principios de diseño tradicionales que toman en consideración el contexto regional”, expuso la organización.

En su defensa, la pareja afirmó que siempre había tenido su casa en buenas condiciones y que los cambios eran solo para darle un nuevo atractivo. Además, consideraron que obligarlos a quitar las piedras era injusto, dado que ya habían hecho otras renovaciones y nunca se les advirtió nada. “Fuimos uno de los últimos en el vecindario en pintar la casa y nunca nos enviaron una carta diciendo que se veía mal”, expresó José.

Por su parte, la asociación de propietarios declaró al medio que el problema no son las rocas en sí, sino el color, aunque no se detalló la razón. También enfatizó que no es un problema particular con esa familia y que siempre están abiertos a recibir a los vecinos que deseen hacer algo diferente con sus fachadas, pero que los Heinsen no lo hicieron.

Mientras tanto, la pareja se presentará ante la junta en la reunión del próximo mes para ver cómo puede solucionar su caso. “Podría entender si las rocas fueran de color verde lima, tuviéramos luces que brillan en la oscuridad y todo luciera desagradable como una decoración de Halloween, pero son blancas”, concluyó el hombre.

Así lucían las piedras de su jardín (captura de pantalla) Fox 35 Orlando

Avalon Park y sus prohibiciones

Avalon Park es un barrio de 752 hectáreas, ubicado en el condado de Orange. Es un lugar “sereno”, según se promociona en su página oficial, gracias a que a su lado se encuentra el Econlockhatchee River. En el territorio también hay 97 hectáreas de humedales, así como 161 de reserva de tierras altas y 100 de lagos artificiales. Para fortalecer el paisajismo, también hay senderos hermosos para caminar o andar en bicicleta, así como una piscina con cabaña ubicada en el centro de cada minibarrio.

En el mismo portal web se especifica que en el barrio se trata de mantener un concepto “del Nuevo Urbanismo”, para asegurar que los residentes vivan en un sitio de “estilo tradicional”, pero no tan lejos de la ciudad. De ahí las regulaciones estrictas: “Dar vida a este principio incluye una combinación de tipos de viviendas, usos cívicos, edificios de oficinas/comerciales y el parque Downtown Avalon”.

LA NACION