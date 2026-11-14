Qué pasó con los vuelos en Estados Unidos

Una situación inusual y de extrema gravedad alteró el transporte aéreo en Estados Unidos este viernes, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la suspensión a nivel nacional de todos los despegues. La medida, que se extendió por más de cuatro horas, se originó a raíz de un fallo crítico en los sistemas de comunicación del control de tráfico aéreo, afectando tanto a los radares como a las frecuencias de radio. La decisión, calificada como extraordinaria, generó un caos generalizado en los aeropuertos del país con la cancelación de más de 5000 vuelos y una incertidumbre creciente entre los miles de pasajeros afectados.

Desde la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, fue enfático al intentar llevar tranquilidad a la población tras la sorpresiva interrupción. “Hasta el momento, no hay indicios de que se trate de un ataque malicioso en nuestra contra. Por ahora, se trata simplemente de una interrupción en las telecomunicaciones”, aseguró el funcionario ante la prensa.

Q: There are reports that the FAA was rolling out a new AI traffic control system today. Has there been any link between that rollout?



Markwayne Mullin: We're looking at that. pic.twitter.com/tVbnTSD0PP — Clash Report (@clashreport) November 13, 2026

Esta postura fue respaldada por fuentes del FBI citadas por Bloomberg, las cuales apuntan a que una de las líneas de investigación principales se centra en un posible error derivado de una actualización de software, lo que descarta preliminarmente actividades delictivas o actos terroristas. El propio Donald Trump, según reportó el corresponsal de Fox News, Peter Doocy, atribuyó el incidente a la dependencia de componentes tecnológicos antiguos y defectuosos en la infraestructura actual.

El impacto de la medida fue masivo. En el momento en que se emitió la orden de paralización, cerca de las 15:54 hora local, al menos 1000 aeronaves se encontraban en el aire dirigiéndose a territorio estadounidense, mientras que unos 11.000 vuelos esperaban despegar durante la jornada. La magnitud del evento obligó incluso a la FAA a solicitar a Eurocontrol la suspensión de todos los vuelos transatlánticos con destino a Estados Unidos procedentes de 42 países europeos.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

Este escenario representa la segunda vez desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 que el país registra una suspensión total de salidas, superando en duración al precedente de enero de 2023.

El sector aéreo enfrenta ahora un desafío logístico sin precedentes para normalizar sus operaciones. Analistas del sector advierten que la magnitud de las perturbaciones podría extenderse durante todo el fin de semana. Mientras tanto, las autoridades solicitaron al Congreso una partida de 30.100 millones de dólares adicionales para buscar acelerar la modernización de los sistemas de comunicaciones y evitar que averías como la de esta semana vuelvan a comprometer la seguridad y la fluidez del espacio aéreo más transitado del mundo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Guillermo Idiart.