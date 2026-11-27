Hackers vulneraron Cloud One, la plataforma insignia de computación en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por la que funcionan decenas de aplicaciones de personal, pagos, logística y mantenimiento. La intrusión fue revelada este viernes 27 de noviembre por la agencia Reuters a partir de fuentes que pidieron no ser identificadas y, según la agencia, podría poner en riesgo un amplio volumen de datos tácticos, de personal y logísticos sensibles.

La intrusión en Cloud One, la nube de la Fuerza Aérea estadounidense

Un funcionario estadounidense confirmó el ciberataque a NBC News, aunque no dio detalles sobre cuándo ocurrió ni sobre su impacto, según la versión en español publicada por Telemundo. Según Reuters, la brecha se detectó en el último mes, durante trabajos de actualización del sistema, y la agencia no pudo establecer quién estuvo detrás, el alcance total del ataque ni si se robaron datos.

Reuters reveló el hackeo a Cloud One el 27 de noviembre de 2026 y, según sus fuentes, la intrusión se detectó durante el mes previo, mientras se actualizaba el sistema Fotomontaje generado con IA

Una de las fuentes explicó a Reuters que los intrusos aprovecharon una vulnerabilidad de software para llegar al “plano de control” de la plataforma, y lo comparó con un control remoto universal: en teoría, desde allí podrían revisar el estado operativo de aeronaves militares o el movimiento de repuestos, aunque no se sabe si lo hicieron. La agencia no pudo identificar cuál fue esa vulnerabilidad. “Una brecha aquí es un gran problema”, resumió otra de las personas consultadas.

Qué es Cloud One y qué sistemas maneja

La Fuerza Aérea lanzó Cloud One en 2017 como una “ventanilla única” para sus necesidades informáticas. La plataforma combina recursos de cuatro proveedores, Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet, y, según dos de las fuentes, figura entre las mayores nubes de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Cloud One, creada en 2017 con recursos de Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet, aloja decenas de aplicaciones de la Fuerza Aérea de EE.UU. para personal, pagos, logística y mantenimiento, además de un sistema de mando y control que reúne datos de radares de defensa aérea y otro de seguimiento de bombas y misiles U.S. Air Force via DVIDS

Entre las aplicaciones que corren allí, Reuters mencionó el Cloud-Based Command and Control, que reúne datos de radares de defensa aérea y de otras fuentes de América del Norte, y el Theater Integrated Combat Munitions System, que sigue bombas y misiles en más de 200 ubicaciones de la Fuerza Aérea en el mundo. La empresa SAIC fue la contratista principal hasta 2025, cuando la reemplazó Leidos. SAIC no respondió a las consultas de la agencia y Leidos remitió las preguntas a la Fuerza Aérea.

El incidente ya tiene efectos operativos. De acuerdo con las fuentes de Reuters, la migración de aplicaciones administrativas a Cloud One quedó en pausa, las actualizaciones de las aplicaciones que ya funcionan allí están bloqueadas y el personal no puede aplicar parches frente a una nueva tanda de vulnerabilidades graves de software. A algunos usuarios, además, se les quitaron los permisos de administrador. Los investigadores convocaron al Comando Cibernético de EE.UU. para evaluar el daño, según una de las fuentes; ese organismo no respondió.

Qué dijo la Fuerza Aérea de EE.UU.

La Fuerza Aérea no confirmó ni desmintió el hackeo. “El Departamento de la Fuerza Aérea no comenta sobre la postura de seguridad, las vulnerabilidades ni el estado operativo de redes y sistemas específicos”, indicó un portavoz, según la traducción publicada por Telemundo. “Tomamos continuamente medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades de misión”, agregó.

Un portavoz de la Fuerza Aérea de Estados Unidos dijo que el organismo no comenta la seguridad, las vulnerabilidades ni el estado operativo de redes y sistemas específicos, y que toma medidas para proteger su información, sus sistemas y sus capacidades de misión EJÉRCITO DE EEUU - EJÉRCITO DE EEUU

El caso contrasta con la confianza que exhibía la conducción de Cloud One en 2023. En un artículo publicado ese año en FedScoop y citado por Reuters, sus responsables destacaban una tasa de éxito del 100% frente a una cantidad “asombrosa” de intentos de intrusión y advertían: “No hay margen de error cuando se trata de seguridad”.

Una seguidilla de ciberataques contra el gobierno de EE.UU.

La intrusión se suma a una serie de incidentes informáticos que afectan a organismos federales. Según Reuters, el gobierno lidia con al menos otros seis casos divulgados recientemente, entre ellos dos en el FBI, un hackeo previo a datos del Pentágono, una filtración de datos de personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), una brecha que alcanzó a por lo menos dos agencias de inteligencia y un ataque al Departamento del Tesoro. En las últimas semanas, Telemundo informó además sobre la vulneración de un sistema no confidencial de la CIA, según una fuente citada por AP, y sobre un ciberataque al Departamento de Agricultura.

El 18,2% de los más de 321 mil integrantes en servicio activo de la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial es hispano o latino, según el perfil demográfico 2024 del Departamento de Defensa difundido por Military OneSource. Cloud One aloja aplicaciones de gestión de datos de personal y de pagos, aunque hasta el momento no se informó si esos registros quedaron expuestos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.