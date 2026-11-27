Durante una década, John Samuelsen ocupó una silla en la junta de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) de Nueva York, desde la que criticó una y otra vez a la gobernadora Kathy Hochul. El miércoles 25 de noviembre la dejó, tres días después de que la oficina de la mandataria estatal le exigiera demostrar que todavía vive en el estado. El presidente internacional del Sindicato de Trabajadores del Transporte (TWU, por sus siglas en inglés) reconoció que su residencia principal ahora está en Florida.

Por qué John Samuelsen dejó la junta de la MTA tras el reclamo de Hochul sobre su residencia en Florida

El domingo 22 de noviembre, la secretaria de designaciones de la gobernadora, Cathleen McCadden-Benjamin, le envió una carta que difundió en exclusiva City & State. “Por favor, informe mediante una carta de respuesta si actualmente es residente legal del estado de Nueva York”, le pidió. Y advirtió: “Si ya no es residente, habrá dejado vacante su designación” como integrante suplente y sin voto de la junta.

John Samuelsen, jefe del sindicato de la MTA, declaró su residencia principal en Florida https://x.com/TwuSamuelsen

La carta se apoyó en la sección 3 de la Ley de Funcionarios Públicos del estado, que exige que la mayoría de quienes ocupan cargos públicos, incluidos los miembros de la junta de la MTA, residan en Nueva York, y que establece que el puesto queda vacante si su titular se muda fuera del estado.

La ley prevé una excepción para el representante de Metro-North, que puede vivir en cualquiera de los estados donde opera ese tren. Samuelsen, además, seguía en el cargo de manera interina porque su mandato ya había vencido.

El reclamo llegó después de que City & State informara a comienzos de noviembre que el dirigente había comprado una vivienda en Florida y se había registrado para votar en esa dirección en 2023, tras décadas en Gerritsen Beach, en Brooklyn.

Según los registros de asistencia citados por ese medio, desde julio de 2023 faltó total o parcialmente a la mayoría de las reuniones mensuales de la junta, y en 2026 solo estuvo en parte de la sesión de julio.

.@NYCMayor took the G train with @GovKathyHochul to campaign for her. Zohran should know that the very @transportworker NYC Transit Workers who delivered them to Greenpoint are under attack in contract negotiations by Hochul and her real estate mogul @MTA CEO, who are demanding… https://t.co/BjEEi5rtKV — John Samuelsen (@TwuSamuelsen) October 24, 2026

Al principio, Samuelsen sostuvo que la norma no se aplicaba a un integrante que no cobra por el cargo ni vota. “No me sorprende que Hochul quiera sacarme de la silla de representación laboral en la junta”, le escribió a City & State. Luego, según contó a Politico, cambió de postura después de consultar a los abogados del sindicato.

La carta de renuncia de Samuelsen y la respuesta de Hochul

En su carta de renuncia, Samuelsen acusó a la gobernadora de “acciones antisindicales y antiobreras”, entre ellas el uso de trabajadores de reemplazo durante la reciente huelga del Long Island Rail Road, y describió el reclamo como una “decisión de represalia” para sacarlo de su lugar como representante laboral sin voto, según The Center Square.

“El próximo dirigente de la TWU en este cargo no dudará en denunciar públicamente su horrible historial antisindical”, advirtió. También anunció que hará campaña contra cualquier intento de postular a Hochul como candidata demócrata a la vicepresidencia en 2028.

El vocero de Hochul, Sean Butler, dijo que la gobernadora “ve con agrado” la salida de Samuelsen de la junta y que “siempre estará del lado de los trabajadores”. Agregó que los trabajadores del transporte merecen un defensor comprometido en la junta, “no un representante ausente en Florida”.

Samuelsen cuestionó durante años el manejo de Hochul de varias huelgas y su veto a un proyecto que exigía dos operadores en los trenes del subte, según The Center Square. Además, un comité de gastos independiente financiado por la TWU invirtió cientos de miles de dólares para pedir a los votantes que no la reeligieran este año, informó City & State.

Qué cambia para los trabajadores del metro y los autobuses

La silla que dejó Samuelsen es una de las que la junta reserva para la representación laboral: no tiene voto, pero da al sindicato un lugar formal en las reuniones y comités donde se discuten el presupuesto y los contratos del sistema. Según la página de la MTA, Samuelsen integraba los comités de Supervisión del Programa de Capital, Finanzas, Seguridad, NYCT/MTA Bus y Puentes y Túneles.

La salida se produce en plena negociación salarial. El comité ejecutivo del Local 100 de la TWU, que representa a unos 39.000 trabajadores de NYC Transit, rechazó el 20 de noviembre una propuesta que combinaba aumentos salariales de 4,5% y 4% con sanciones más duras por ausentismo. Samuelsen había acusado a Hochul y al presidente de la MTA, Janno Lieber, de ofrecer aumentos insuficientes.

La negociación involucra a los trabajadores que operan y mantienen el metro y los autobuses que usan a diario millones de neoyorquinos, entre ellos buena parte de la comunidad hispana de la ciudad. El reemplazo de Samuelsen deberá ser propuesto por la TWU y confirmado por el Senado estatal.

El reemplazo de Samuelsen deberá ser propuesto por la TWU y confirmado por el Senado estatal Imagen ilustrativa generada con IA

La noticia en pocas líneas

¿Por qué renunció John Samuelsen a la junta de la MTA el 25 de noviembre de 2026?

Porque la oficina de la gobernadora Kathy Hochul le exigió probar que seguía siendo residente de Nueva York, como pide la ley estatal, y Samuelsen reconoció que su residencia principal ahora está en Florida.

¿Quién es John Samuelsen y qué cargo tenía en la MTA?

Es el presidente internacional del Sindicato de Trabajadores del Transporte (TWU) y ocupaba desde 2016 una silla sin voto de representación laboral en la junta de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York.

¿Qué respondió Kathy Hochul a la renuncia de Samuelsen a la junta de la MTA?

Su vocero, Sean Butler, dijo que la gobernadora ve con agrado la salida y que los trabajadores del transporte merecen un defensor comprometido, no un representante ausente en Florida.

¿Qué pasa ahora con la silla sindical en la junta de la MTA?

La TWU deberá proponer un reemplazo para la silla que dejó Samuelsen, y el Senado de Nueva York tendrá que confirmarlo, en medio de la negociación salarial entre el sindicato y la MTA.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.