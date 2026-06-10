Buenas noticias en California: el reembolso hipotecario anunciado por Newsom para miles de familias

Miles de personas que fueron afectadas en California por una estafa vinculada con asistencia hipotecaria recibirán un alivio económico tras una acción conjunta de las autoridades estatales y federales. El anuncio fue confirmado por el gobernador Gavin Newsom, quien destacó que más de 1800 víctimas de un esquema fraudulento obtendrán reembolsos por un monto total cercano a los 3 millones de dólares.

Newsom confirmó el reembolso hipotecario para las víctimas de una estafa en California

De acuerdo con información difundida por el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI, por sus siglas en inglés), más de 1800 consumidores que fueron perjudicados por una red de fraude hipotecario que operó durante varios años comenzarán a recibir reembolsos que, en conjunto, suman casi US$3 millones. Aproximadamente la mitad de los afectados residen en el Estado Dorado.

El anuncio de Newsom sobre el fondo de California para incendios

La devolución del dinero es resultado de una acción de cumplimiento impulsada por el DFPI y respaldada por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés). Ambas entidades consiguieron una orden judicial contra la empresa involucrada después de que una investigación estatal detectara prácticas engañosas relacionadas con supuestos programas de ayuda hipotecaria.

Según explicó el organismo regulador, los responsables prometían falsamente reducir los pagos de las hipotecas de propietarios de viviendas y evitar ejecuciones hipotecarias durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, detrás de esas promesas se ocultaba una operación fraudulenta que terminó por afectar a miles de familias.

Newsom destacó la colaboración entre California y el gobierno federal para el reembolso

A través de un mensaje publicado en la red social X, Newsom celebró el resultado de la cooperación entre las autoridades estatales y federales. “Gracias a la asociación estatal y federal entre el DFPI y el FTC, más de 1800 víctimas de un fraude hipotecario que duró varios años pronto recibirán sus reembolsos. Agradecemos esta colaboración para combatir el fraude, exigir responsabilidades a los delincuentes y hacer justicia”, expresó el mandatario.

El gobernador Newsom remarcó la importancia de la colaboración con el gobierno federal para este reembolso User - Newsom en X

Posteriormente, en declaraciones difundidas por el DFPI, Newsom volvió a remarcar la importancia del trabajo conjunto entre organismos gubernamentales para combatir este tipo de delitos financieros.

“Este caso demuestra lo que se puede lograr cuando las autoridades estatales y federales trabajan juntas con determinación para combatir el fraude, exigir responsabilidades a los delincuentes y hacer justicia a las víctimas”, señaló el gobernador.

Reembolso hipotecario: cómo recibir el dinero

La información oficial indica que la FTC ya comenzó el proceso para enviar los cheques de reembolso a los propietarios de viviendas elegibles. Las autoridades señalaron que los beneficiarios deberán cobrarlos dentro de los 90 días posteriores a su emisión, para respetar el plazo indicado en cada documento.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) ya inició formalmente el proceso de distribución y envío de los cheques de reembolso Freepik

De esta manera, podrán acceder a los fondos asignados como parte del programa de restitución derivado del caso judicial. Para quienes tengan dudas sobre los pagos, se informó que podrán comunicarse con el administrador de reembolsos, JND Legal Administration, mediante la línea telefónica habilitada para consultas.

También existen recursos informativos disponibles a través de la página de reembolsos de la FTC. Las agencias involucradas remarcaron además que la entidad nunca exige pagos ni solicita información bancaria para entregar un reembolso.

Por ese motivo, recomendaron a los consumidores mantenerse atentos ante posibles intentos de fraude que intenten aprovechar el proceso de restitución.