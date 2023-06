Quién era Pat Robertson, la polémica figura de la TV que murió en EE.UU.

escuchar

Pat Robertson, el evangelista cristiano popular por sus comentarios políticos en el programa de entrevistas The 700 Club y quien fue candidato presidencial de EE.UU., falleció en la madrugada de este jueves. Tenía 93 años y se encontraba en su casa en Virginia al momento de su muerte, de acuerdo con información de la cadena de televisión que fundó, The Christian Broadcasting Network.

“Con gran tristeza, anunciamos que el Dr. M.G. ‘Pat’ Robertson se fue de casa para estar con el Señor y Salvador”, declaró CBN en un comunicado. “Gracias por sus oraciones por la familia Robertson”, agregó la cadena, sin precisar la causa del deceso.

Pat Robertson había nacido en Virginia, el 22 de marzo de 1930. Fue hijo de Absalom Willis Robertson y Gladys Churchill Robertson. Su padre fue durante 36 años diputado y senador por Virginia. Aunque su nombre de nacimiento era Marion Gordon Robertson, su hermano mayor, Willis Robertson Jr., fue quien lo apodó “Pat”.

El evangelista fue un veterano militar condecorado que formó parte del Cuerpo de Marines en la Guerra de Corea. Se licenció en derecho en la Universidad de Yale, pero suspendió el examen de acceso a la abogacía y decidió dejar esa carrera. Dentro de su trayectoria más destacada, en 1960 fundó la cadena The Christian Broadcasting Network, con la que obtuvo gran influencia entre los círculos conservadores cristianos, según detalla ABC News. Defendía cada semana sus puntos de vista en el programa The 700 Club, en el que se mantuvo durante 60 años. Robertson se retiró cuando tenía 91 y le dejó su legado a su hijo, Gordon.

En los años recientes, en sus declaraciones televisadas hablaba sobre el juicio de Dios y atribuía la causa de los desastres naturales a la homosexualidad o a la enseñanza de la teoría de la evolución.

En 1977 abrió en Virginia Beach la Regent University, antes CBN University, una universidad cristiana privada. Años más tarde, en 1988, se presentó sin éxito a las elecciones presidenciales republicanas para reemplazar al presidente Ronald Reagan. Tanto la candidatura como los comicios finales los ganó George H. W. Bush.

En vida, Robertson destacó en diferentes ámbitos, como un locutor religioso que convirtió su pequeña emisora de Virginia en la Red de Radiodifusión Cristiana mundial y que contribuyó a que la religión ocupara un lugar central en la política del Partido Republicano en Estados Unidos, a través de su Coalición Cristiana.

A nivel personal, conoció a su esposa, Adelia “Dede” Elmer, en Yale, en 1952. Año y medio después escaparon para casarse con un juez de paz, dado que él practicaba la religión evangélica bautista del sur y ella el catolicismo. Estuvieron juntos 68 años, antes de la muerte de Dede, en 2022. La pareja tuvo cuatro hijos, 14 nietos y 24 bisnietos, declaró CBN en el comunicado.

Según la agencia AP, sus empresas incluían la Regent University, una escuela cristiana evangélica de Virginia Beach; el American Center for Law and Justice, que defiende los derechos de la Primera Enmienda de las personas religiosas; y Operation Blessing, una organización humanitaria internacional. Robertson escribió 15 libros, entre ellos The Turning Tide y The New World Order.

